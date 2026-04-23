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Lotería de la ONCE

Resultado del último Cupón Diario de la ONCE de la semana: premios del sorteo del jueves 23 de abril de 2026

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves: consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del jueves 23 de abril de 2026.

Cupón Diario de la ONCE de hoy | Número premiado del sorteo del juevesCupón Diario de la ONCE de hoy | Número premiado del sorteo del jueveslaSexta

Para este jueves 23 de abril de 2026, Día del Libro y de Sant Jordi, esta es la combinación ganadora del sorteo del Cupón Diario de la ONCE:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros. Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como del sorteo de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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