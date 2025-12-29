Lío con el Gordo en Villamanín: estas serían las vías de solución de un conflicto que divide a todo un pueblo

¿Por qué es importante? La comisión de Fiestas ya ha ofrecido la entrega de sus participaciones y décimos para facilitar la llegada a un acuerdo.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha generado tensión en Villamanín, León, debido a un desajuste en la venta de papeletas del número ganador, el 79.432. La comisión de Fiestas vendió más papeletas de las que correspondían a los décimos asignados, creando un conflicto entre los vecinos. En una reunión, se acordó que la comisión renunciara a sus participaciones, pero aún faltan dos millones de euros para equilibrar las cuentas. Algunos agraciados no quieren ceder parte de su premio, lo que podría llevar el caso a los tribunales. Los jóvenes responsables del error han ofrecido sus papeletas y un décimo para mitigar el problema.

El Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha provocado la división entre los vecinos de la localidad leonesa de Villamanín. El pasado lunes el 79.432 les dejó a repartir 80.000 euros por cabeza a cada uno de los que compró las 450 papeletas repartidas por la comisión de Fiestas del Ayuntamiento. Sin embargo, se vendieron más papeletas que décimos tenían asignados, lo que ha provocado un cisma que los vecinos están tratando de solucionar.

El pasado viernes se reunieron en el Hogar del Pensionista y tras tres horas de intenso debate en el que llegó a haber momentos de tensión y palabras malsonantes, se pactó como principio de acuerdo que la comisión renunciase a sus participaciones, así como al décimo que les correspondía como organización. Todo esto suma dos millones de euros, pero quedan por financiar otros dos para corregir el desajuste y es ahí donde está el conflicto.

Para resolverlo, lo más sencillo sería que todos los agraciados se pusieran de acuerdo, el cual tendría que estar escrito y firmado ante notario. En dicho documento se debería recoger el porcentaje del premio que finalmente se lleva cada uno para que así todos tengan la misma cantidad de dinero.

Sin embargo, algunos de los agraciados ya han comunicado que no están dispuestas a ceder ni un euro de lo que les corresponde. Ellos podrían denunciar el acuerdo, lo que llevaría a que de manera cautelar se suspendiesen los pagos de los premios. Después, comenzaría una investigación que podría durar entre uno y dos años. Cuando esta acabase comenzaría el juicio, que podría tardar otros tantos o más años y en todo ese tiempo nadie vería un céntimo. Para que esto ocurriese tendría que haber una sentencia firme.

Por otra parte, en el caso de que se llegase a los tribunales y estos fallaran contra los jóvenes que vendieron las papeletas, serían ellos los que tendrían que asumir la responsabilidad del pago. Asimismo, esta sería civil y no penal, porque por lo que han demostrado no había intencionalidad de estafa en el incumplimiento. Simplemente, se ha tratado de un error humano que se produjo al no consignar las participaciones con un décimo.

Con todo, cabe destacar que estos jóvenes han ofrecido la entrega de sus papeletas y un décimo -valorado todo en dos millones de euros- para intentar aliviar la situación.

