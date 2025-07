La Fiscalía Superior de Murcia investigará las declaraciones del líder de Vox en Murcia por posible delito de odio

No hay respiro en Torre-Pacheco, Murcia, donde los disturbios y las cacerías contra migrantes cumplen su cuarta noche. La polarización se ha elevado al discurso político, y las declaraciones de algunos pueden tener consecuencias judiciales. Es el caso del líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, a quien la Fiscalía Superior de Murcia ha abierto diligencias para analizar sus declaraciones por si fueran constitutivas de un delito de incitación al odio.

Lo hace después de que hayan presentado denuncias varios partidos de la Región, como PSOE, Podemos e Izquierda Unida.

Antelo dijo que desde su formación no quieren "gente así" en las calles de la región ni tampoco en el resto del país. "Los vamos a deportar a todos: no va a quedar ni uno. En España, se viene a trabajar y a generar riqueza, no a delinquir ni a sembrar el terror", señaló.

La Fiscalía va a analizar las diferentes manifestaciones del político, así como todas las publicaciones realizadas por diversas redes sociales en relación con los altercados de estos días y que llamen a la cacería de los migrantes.

Los altercados se originaron tras la agresión a un vecino mayor de Torre Pacheco por parte de tres jóvenes, ya detenidos. La agresión desató una oleada de convocatorias de grupos ultra en Telegram que animaban a acudir al pueblo a llevar a cabo una cacería de migrantes. Lejos de condenar estos hechos, Vox ha continuado con su discurso antimigratorio.

Además, y respecto de los incidentes en Torre Pacheco, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado enviarán un atestado a los juzgados competentes en relación con los delitos de daños y desórdenes públicos que se han producido en los últimos días en la localidad.

Esta investigación la llevará a cabo la fiscal delegada de delitos de odio de esta Fiscalía.

La advertencia del Fiscal de delitos de odio

El fiscal de sala coordinador de la Unidad contra los Delitos de odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha advertido de que los "llamamientos a la cacería" de migrantes son "claramente constitutivos de infracción penal".

Aguilar ha hecho un llamamiento a la "prudencia" y a la "calma" respecto a las labores de las autoridades que permitirán identificar a todos los implicados.

Antelo insiste en su discurso

No parecen asustar al líder de Vox en Murcia la apertura de estas diligencias, pues ha asegurado este marets de que ya le han denunciado "muchas veces" y que "decir que Vox quiere echar a los ilegales no puede extrañarle a nadie". Además, ha añadido, retando a los denunciantes, "si los de Podemos o el PSOE quieren aceptar a los delincuentes o a los que cometen delitos, que levanten la mano y se los iremos entregando uno por uno".