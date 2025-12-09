El mejor localizador de números de la Lotería de Navidad es este (y así puedes guardarlos todos hasta el sorteo)

Faltan días para el sorteo de la Lotería de Navidad de 2025 y empiezan los 'juegos del hambre': ¿dónde estarán esos números tan buscados? ¿Cómo encontrar un número específico del sorteo?

El sorteo de la Lotería de Navidad es el 22 de diciembre y la venta de décimos arranca en julio, pero forma parte también del carácter español procrastinar siempre que se pueda. Es por eso que muchos españoles esperan a los últimos días para hacerse con sus números. Aquí se corre un enorme riesgo: que el número esté agotado. Cada año, algunas combinaciones desaparecen antes que otras —por ejemplo, los décimos terminados en 13 se agotan rapidísimo—.

A este problema se suman las enormes colas que se forman en administraciones de Lotería tan populares como 'Doña Manolita', la que más premios ha repartido a lo largo de la historia. Tanto es así que en los últimos años lo que está ocurriendo es que está creciendo la búsqueda de números para su compra por Internet, incluidos aquellos que lleven el sello de la famosa e histórica vendedora de Lotería de Navidad. Lo cierto es que 'Doña Manolita' también vende online, como lo hacen muchas otras administraciones, lo que permite 'saltarse' la cola. Pero también es una realidad que los números disponibles por Internet también se agotan a una gran velocidad.

En cualquier caso, en los últimos días antes del sorteo, son muchos los españoles que buscan números específicos para la Lotería de Navidad, con el fin de saber si se pueden adquirir por terminal o a través de Internet pero, sobre todo, para saber en qué administraciones están a la venta para poder conseguirlos. Y el buscador de laSexta te puede ayudar en ese empeño.

¿Buscas el 46003? ¿O el 00000? Da igual el número que trates de localizar. Si quieres saber qué administraciones de qué puntos de España venden un número concreto, sólo tienes que pinchar aquí y utilizar el buscador localizado a la derecha, introducir el número que desees y podrás consultar en qué administraciones está a la venta. Eso sí, tienes que tener en cuenta que el número puede que esté agotado, así que para asegurarte, llama antes y pregunta.

Cómo guardar los números para el sorteo

Los que juegan con un solo número lo tienen fácil, pero cuando uno participa en la Lotería de Navidad con varios décimos lo más útil es recurrir al Lotómetro de laSexta: puedes ir añadiendo en tu Lotómetro todos los números con los que participas, añadir la cantidad que juegas con cada uno de ellos —si no pones nada, por defecto aparecerá el décimo completo, 20 euros— y pulsar el botón de 'Añadir número'.

Si no cambias de navegador ni dispositivo, el mismo día del sorteo se te habrán guardado todos tus números. De esta manera, una vez que termine el sorteo (o cuando quieras, realmente) puedes comprobar todos los décimos a la vez y saber si alguno de ellos se ha llevado alguno de los premios de este año. ¿Por qué te recomendamos que lo hagas una vez termine el sorteo? Porque los niños y niñas de San Ildefonso van cantando premios a lo largo de todo el sorteo y todos esos números también se llevan premio, la pedrea, por lo que hasta que termine no podrás saber a ciencia cierta si te ha tocado alguno.

Ahora sólo nos queda desearte la mayor de las suertes de cara al 22 de diciembre. ¡Salud!

