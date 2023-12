Las puertas del Teatro Real ya se han abierto y, como no podía ser de otra manera, nuestra querida Manoli, que tantos buenos momentos nos ha dado durante todos estos años, está allí de las primeras para disfrutar del sorteo de la Lotería de Navidad en vivo y en directo. En su aventura de hoy la acompaña durante un ratito nuestra compañera Bea Correal, que está completamente alucinada con el disfraz que lleva la anciana de 86 años.

"Voy de cesta de Navidad y llevo turrón, sidra, champán, chocolate, polvorones, de todo, hasta algún décimo colgado por ahí", explica ella misma. "¿Este jamón es auténtico?", pregunta la periodista. "E ibérico", destaca. Manoli lleva desde el día 6 de diciembre yendo a vigilar la cola y haciendo noche desde el 15, aproximadamente.

Nuestra amiga juega "60 y tantos décimos" este año. "¿Y los has metido en el Lotómetro de laSexta ?", pregunta Correal. "Yo los meto donde sea", responde con gracia. "Ya he dicho que como me toque el Gordo hago la croqueta, pero me tendrán que empujar los jóvenes, que no puedo sola".

Manoli nos cuenta una anécdota de la época de la pandemia, cuando le tocó el tercer premio y todas las televisiones corrieron tras ella, que iba disfraza de bombo. Una entrañable historia que puedes escuchar en el vídeo principal de esta noticia.