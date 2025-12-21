¿Cuántas 'pedreas' se reparten en la Lotería de Navidad en 2025? Spoiler: más que en 2024

Puede parecer algo engañoso, pero lo cierto es que el número de décimos premiados con alguna de las combinaciones de la pedrea en 2025 es mayor que en 2024, aunque sigue siendo el mismo número de premios. ¿Cómo puede ser?

Quizás este titular te pueda parecer engañoso, pero no lo es. En 2025, se reparten la misma cantidad de números premiados con la pedrea, pero el número de décimos premiados es mayor que en 2024. ¿Cómo puede ser tal cosa? Es algo relativamente habitual, y no afecta sólo a la pedrea, sino a todos los premios de la Lotería de Navidad. Empecemos recordando, para los menos fanáticos del sorteo navideño, qué es la pedrea: es como se conoce a la lista de premios menores del sorteo; para entendernos, todos los números que van cantando los niños y niñas de San Ildefonso con el tradicional cántico de los "¡Mil euros!".

Cada "¡Mil euros!" se corresponde con un número y todos ellos conforman la pedrea. En total, a lo largo del sorteo de la Lotería de Navidad se cantan un total de 1.794 números a los que les corresponde un premio de mil euros por serie, los clásicos 100 euros por décimo. Y esta cantidad sí es la misma que en 2024, y que el año anterior, y que el previo...

Pero en 2025, más personas pueden recibir esos 100 euros de cada 'pedrea', igual que más personas pueden hacerse con el Gordo, con el segundo premio... en definitiva, con cualquiera de los premios. Esto se debe a que este año, Loterías y Apuestas del Estado ha puesto a la venta más series de cada número que en 2024. Cada serie está compuesta por diez décimos —de hecho, para quien no se haya dado cuenta a estas alturas, la participación del sorteo se llama décimo precisamente porque es una décima parte de una serie— y esto sigue siendo así. Mientras en 2024 se pusieron a la venta 193 series, en 2025 han sido 198 las series de cada número que se han puesto a la venta: esto hace que el número de décimos que se puede adquirir de cada número sea mayor.

Es habitual que SELAE aumente cada cierto tiempo el número de series de cada número. En 2023, por ejemplo, fueron 185. Cada vez que se aumenta el número de series a la venta aumenta la recaudación del sorteo, pero también aumenta el número de personas que pueden hacerse con un premio. Eso sí, siempre y cuando se vendan los décimos de los números premiados.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.