Cuánto era el quinto premio de la Lotería de Navidad en 1995 (y que el abuelo del anuncio no quiso cobrar)

Los premios de la Lotería de Navidad han ido aumentando con los años. ¿Pero cuánto era el quinto premio allá en 1995, cuando uno de los protagonistas del anuncio fue premiado... pero no quiso cobrarlo?

A día de hoy, que alguien gane un premio de la Lotería de Navidad y decida no cobrarlo es casi impensable. En realidad, lo ha sido siempre, más aún en el pasado, cuando el dinero cundía mucho más. Pero esa es también la magia del sorteo, reflejada en el último anuncio de la Lotería en forma de una emotiva historia, en la que un hombre, ganador de un quinto premio, prefirió no cobrar su décimo porque con él su hija le había anunciado un premio mayor: que iba a ser abuelo.

¿Pero cuánto dinero habría ganado? En la actualidad, la Lotería de Navidad reparte ocho quintos premios, el 'pequeño' de los cinco grandes premios del 22 de diciembre. Cada uno de ellos supone 60.000 euros por serie, es decir, 6.000 euros por décimo. Si pensamos ese dinero en pesetas estaríamos hablando en un millón de pesetas, aproximadamente.

En 1995, sin embargo, el premio era algo más modesto, además de que se repartían menos: en aquel año, tal y como se puede comprobar en la resolución de Loterías y Apuestas del Estado de aquel año con el programa de premios, se repartían cuatro quintos premios, la mitad de los que se reparten ahora.

La cuantía por cada quinto premio en 1995 era de 7,2 millones de pesetas por serie, es decir, 720.000 pesetas por décimo —unos 4.300 euros—. El mayor premio aquel año, el Gordo de 1995, era de 30 millones de pesetas y cayó entonces en el 45495, que se fue íntegro para Palma de Mallorca: este número, por cierto, se puede comprar para el sorteo de 2025 únicamente allí, en la administración 17 de la ciudad mallorquina, en la calle Cardenal Rossell.

Hay que recordar que si bien este año (como los anteriores) se ponen a la venta todos los números entre el 00000 y el 99999, en 1995 sólo se ponían a la venta 117 series de 66.000 billetes cada una. Es decir, sólo entraban en el bombo de la Lotería de Navidad los números entre el 00000 y el 65999.

