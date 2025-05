Comprobar números y premios de la Lotería Nacional del jueves 15 de mayo de 2025

¿A qué hora es el sorteo de Lotería Nacional de hoy?

El sorteo de la Lotería Nacional tiene lugar cada jueves a las 21:00h. Sobre esta hora comienzan a girar los bombos del salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, pero además de este se celebran otros cada noche de jueves. Media hora después arrancará el sorteo de la Bonoloto, y sobre las 21:40h, el de La Primitiva. También sobre esta hora se conocerán en España los resultados de loterías europeas como el el EuroDreams. Esto por parte de SELAE.

Por parte de la ONCE, antes de las 21:30h comienzan los sorteos diarios: hoy, jueves, tiene lugar el último Cupón Diario de la ONCE de la semana, además de los quintos sorteos de Super Once y Triplex.