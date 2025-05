Comprobar el último Cupón Diario de la ONCE de la semana, el sorteo del 15 de mayo de 2025

Al contrario de lo que indica su nombre, el Cupón Diario de la ONCE no es diario: este sorteo se celebra de lunes a jueves, dando paso al resto de sorteos especiales de la ONCE para el final de la semana. Los números premiados del último Cupón Diario de la ONCE de la semana, correspondiente al 15 de mayo de 2025 (San Isidro, festivo en Madrid), son los de la siguiente combinación: 88148. Este número se lleva 35.000 euros.

Pero, además, el boleto con el número de serie 013 se lleva el premio de 500.000 euros. Además de este, la ONCE ha celebrado otros sorteos a lo largo del día, como los del Super Once y el Triplex, que tienen lugar cinco veces al día. Aquí puedes comprobar todos los sorteos del Cupón Diario de la ONCE de esta semana:

El sorteo de mañana ya será el del Cuponazo, mientras que los del resto del fin de semana reciben el nombre de Sueldazo del Fin de Semana.

El Cupón Diario es el juego más antiguo de todos los que organiza la ONCE. Cada cupón cuesta 2 euros y con él se obtiene una participación en la que se pueden elegir un número de cinco cifras y un número de serie especial. Todos aquellos que acierten el número ganador reciben un premio de 35.000 euros. Además, aquel jugador que acierte adicionalmente el número de serie recibe 500.000 euros.

Desde mayo de 2022 el juego implementa el sistema 'Por delante y por detrás': se premian tantos las cuatro primeras como las cuatro últimas cifras con 250 euros; las tres primeras y las tres últimas, con 25 euros; las dos primeras y las dos últimas, con 6 euros; y la primera y la última, con 2 euros.

