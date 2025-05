¿Por qué no hay sorteo de Lotería Nacional este sábado?

Cada sábado, hay Lotería Nacional. Es una máxima: en condiciones normales, Loterías y Apuestas del Estado celebra dos sorteos ordinarios de Lotería Nacional a la semana: uno, los jueves, con un primer premio de 30.000 euros por décimo (300.000 euros la serie); y los sábados, con un premio algo más alto: de 60.000 euros al décimo premiado, el doble que el jueves. Normalmente, estos sorteos se celebran por la noche.

Sin embargo, Lotería Nacional también organiza varios premios extraordinarios a lo largo del año. El más conocido es, obviamente, el de la Lotería de Navidad, que se juega siempre el 22 de diciembre y que reparte una buena cantidad de premios aunque en premios no excesivamente altos, si se compara con otros sorteos.

¿Y qué tienen que ver los sorteos extraordinarios aquí? Pues he ahí la cuestión. Muchos, especialmente los que no jueguen habitualmente a Lotería o precisamente los contrarios, los que tengan el juego en Lotería Nacional como algo absolutamente automatizado a nivel organizativo personal, se darán cuenta casi en el último momento de que este sábado no hay sorteo. '¿Cómo que no hay sorteo, si yo tengo un décimo?': se preguntarán algunos. Efectivamente, no hay sorteo, porque el sorteo del sábado 3 de mayo se ha sustituido por el sorteo extraordinario del domingo.

En condiciones normales, sin nada que celebrar en el calendario, el sorteo de Lotería Nacional tendría lugar sobre las 13:00h en el salón de sorteos de SELAE. Dado que este domingo se celebra el Día de la Madre, que todos los años tiene lugar el primer domingo del mes de mayo, el sorteo ordinario del sábado se transforma en sorteo extraordinario del domingo, a propósito de esta celebración.

Para este sorteo, igual que para los demás, se ponen en juego 100.000 números, del 00000 al 99999. Los décimos, a diferencia de los de los sorteos ordinarios de los sábados (que cuestan 6 euros) tienen un precio de 15 euros. Durante el sorteo se realizan dos extracciones de cinco dígitos, las del primer y las del segundo premio, además de otras extracciones adicionales de una cifra para el reintegro.

Los sorteos que sí se celebran este sábado son los de Triplex y Super Once de la ONCE, que tienen lugar cinco veces a diario cada uno; el de la Bonoloto, que también es un sorteo diario que no falla ningún día; La Primitiva, que desde hace un tiempo celebra tres sorteos semanales (lunes, jueves y sábado) y el Sueldazo de la ONCE, que tiene lugar únicamente los sábados y los domingos.