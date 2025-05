Los números premiados de la Bonoloto de hoy, jueves 15 de mayo (San Isidro) de 2025

De lunes a domingo, SELAE organiza el sorteo de la Bonoloto, que va engrosando su bote si no se registran acertantes de primera categoría. Comprueba los números ganadores del sorteo del 15 de mayo.

Los números ganadores del sorteo de la Bonoloto de este jueves, 15 de mayo de 2025 (que además es festivo en Madrid, por San Isidro) son los siguientes: pendiente de sorteo. Además de esta combinación, en el sorteo de este día de San Isidro el número complementario es el pendiente de sorteo y el reintegro, el pendiente de sorteo.

Igual que ocurre con los sorteos del Super Once y Triplex de la ONCE, la Bonoloto es un sorteo diario, que tiene lugar de lunes a domingo sin excepción, también en festivos. Para participar, se puede optar por la apuesta simple o por la múltiple. En la primera, se eligen seis números entre el 1 y el 49; con la segunda, el jugador puede escoger hasta once números. El precio de la apuesta es de 50 céntimos, pero para participar en la Bonoloto hay que pagar 1 euro mínimo, por lo que la participación es de, mínimo, dos apuestas.

Gran parte del dinero que se recauda en cada juego se va sumando al bote, aunque no el total, sino una parte (55%). El bote, que va aumentando si no hay acertantes de primera categoría, se lo lleva el participante que tenga seis aciertos.

La Bonoloto premia también a los acertantes de segunda categoría, que son aquellos cuya participación coincide con cinco de los números y el complementario, y continúa repartiendo el dinero acumulado en las siguientes: la tercera, integrada por los jugadores que han acertado cinco números; la cuarta, los que aciertan cuatro y la quinta, los que han adivinado tres. El reintegro de la Bonoloto tiene el mismo valor que la apuesta: 0,50 euros.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).