Los cinco números premiados del Super Once del jueves de San Isidro (15 de mayo) de 2025

La semana avanza y con un festivo en la capital (San Isidro) y en muchas otras localidades de España los sorteos no se paran. Los números premiados de los cinco juegos diarios del Super Once de este jueves, 15 de mayo de 2025, que se celebran a la misma hora que los sorteos del Triplex de la ONCE, son los siguientes:

10:00h - Pendiente de sorteo

12:00h - Pendiente de sorteo

14:00h - Pendiente de sorteo

17:00h - Pendiente de sorteo

21:15h - Pendiente de sorteo

Además de estos, el jueves tiene lugar el último sorteo del Cupón Diario de la ONCE, antes de dar paso a los sorteos especiales de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) de final de semana. El sorteo del Super Once tiene unos premios bastante superiores a los del Triplex: mientras que los de éste alcanzan los 150 euros, en el Super Once en función del número de aciertos y de números apostados, se pueden llegar a ganar hasta un millón de euros.

En cada extracción de Super Once se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

Si bien parece que las probabilidades de acertar once números son bajas, ha ocurrido alguna que otra vez. En julio de 2016, José Vegas vendió un boleto ganador en Lloret de Mar (Girona) que repartió ese millón de euros a una sola persona.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).