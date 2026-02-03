Euromillones de hoy | Comprueba los resultados del martes 3 de febrero de 2026

Primer sorteo de Euromillones de la semana. Este martes, 3 de febrero de 2026, tiene lugar el sorteo con un bote de 17 millones de euros, el mínimo garantizado de esta lotería europea.

El Euromillones, uno de los sorteos europeos más populares, celebra este martes su habitual sorteo con un bote millonario garantizado. Cada semana se realizan dos sorteos, los martes y los viernes a las 21:00h (hora peninsular), en los que participan jugadores de varios países europeos. A esta hora se conoce el número premiado de este martes, 3 de febrero de 2026, con un bote de 17 millones de euros:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

'Estrellas': pendiente de sorteo

Además del Euromillones, los martes también hay sorteo de Super Once y Triplex, ambos de la ONCE, y la Bonoloto, que también se celebra de lunes a domingo. Este 3 de febrero también es día del Cupón Diario, y de otro sorteo europeo, el Eurojackpot, que tiene un bote de 10 millones. Para participar en el Euromillones, que se juega en varios países europeos, entre ellos España, Francia, Portugal, Bélgica, Reino Unido e Irlanda, los jugadores deben elegir cinco números entre 1 y 50 y dos 'estrellas', entre el 1 y el 12. Cada apuesta tiene un coste mínimo de 2,50 € y participa también de forma automática en el sorteo adicional El Millón en España, que puede premiar con 1 millón de euros a un código ganador exclusivo.

El Euromillones reparte premios en 13 categorías distintas, que van desde acertar solo dos números hasta la combinación más difícil de todos los números y 'estrellas'. El bote mínimo garantizado en cada sorteo suele ser de 17 millones de euros, aunque puede alcanzar cantidades mucho mayores si no hay ganadores en la categoría principal en sorteos previos.

