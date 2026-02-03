Triplex de la ONCE | Resultados del sorteo de hoy, martes 3 de febrero de 2026

El juego diario de la ONCE ofrece un total de cinco resultados cada día, de lunes a viernes. Comprueba los números ganadores en los sorteos del 3 de febrero de 2026.

El Triplex de la ONCE celebra este martes una nueva jornada con sus cinco sorteos diarios. A lo largo del día se irán conociendo las combinaciones ganadoras correspondientes a cada franja horaria, también de los sorteos del Super Once. Aquí puedes consultar todos los resultados del Triplex de hoy, martes 3 de febrero de 2026, a medida que se vayan publicando. Estos son los números premiados hasta el momento:

Primer sorteo (10:00h): 360

Segundo sorteo (12:00h): 564

Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

El Triplex es uno de los juegos diarios de la ONCE, que se celebra todos los días del año con cinco sorteos. Cada apuesta consiste en elegir un número de tres cifras, con un precio de 0,50 euros por combinación. Aunque se trata de un juego de bajo coste, permite obtener premios en función del número de cifras acertadas y del orden de las mismas. El premio máximo que se puede conseguir es de 150 euros, si se aciertan las tres cifras en el orden exacto.

Tres cifras en el mismo orden: 150 €

Tres cifras en distinto orden: 10 €

Dos primeras cifras en el mismo orden: 2 €

Dos últimas cifras en el mismo orden: 2 €

Solo la primera cifra: 1 €

Solo la última cifra: 1 €

