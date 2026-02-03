[EUROJACKPOT] Comprobar los resultados del sorteo del martes 3 de febrero de 2026

Este martes, el bote del Eurojackpot es de 10 millones de euros. Comprueba en laSexta.com los números premiados del sorteo del 3 de febrero de 2026.

El Eurojackpot de hoy ofrece un bote acumulado de 10 millones de euros, el mínimo garantizado que se pone en juego en cada sorteo europeo de esta lotería si no se ha ganado el premio mayor en el sorteo anterior. Este juego transnacional, que reúne a jugadores de 19 países europeos, celebra sus sorteos dos veces por semana, los martes y los viernes, siempre con la esperanza de que alguien acierte los cinco números principales más las dos 'soles' y se lleve el bote completo. Los números premiados en el sorteo del martes 3 de febrero de 2026 son los siguientes:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

'Soles': pendiente de sorteo

El sistema de acumulación de premios de Eurojackpot establece que el bote parte de un mínimo de 10 millones de euros y puede crecer hasta un máximo de 120 millones si no hay acertantes de primera categoría. Hasta ahora, en 2026 los botes han variado considerablemente: ha habido sorteos con premios por encima de los 50 millones y otros en los que se ha vuelto a la cifra base tras haberse cobrado el bote anterior. Este es uno de los sorteos del martes, además del Super Once y el Triplex, que tienen lugar a diario, o el Cupón Diario de la ONCE.

Para participar en Eurojackpot es necesario seleccionar cinco números de un rango del 1 al 50 y dos números adicionales (de 1 a 12), y cada combinación ofrece oportunidades de premio en diversas categorías, desde acertar solo algunos números hasta la combinación completa que da derecho al bote principal.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).