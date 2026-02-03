Ahora

Sorteos del martes

Cupón Diario de la ONCE de hoy | Comprueba resultados del martes 3 de febrero de 2026

El Cupón Diario es un sorteo de la ONCE que se celebra de lunes a jueves. En laSexta.com puedes comprobar los resultados y premios del sorteo del martes 3 de febrero de 2026, así como el de otros sorteos que se celebran hoy.

Juegos ONCE | Comprueba el número que se lleva el premio del Cupón Diario del martesJuegos ONCE | Comprueba el número que se lleva el premio del Cupón Diario del marteslaSexta

El Cupón Diario de la ONCE celebra este martes su sorteo habitual con la oportunidad de conseguir importantes premios, incluido el premio principal de hasta 500.000 €. Este sorteo, a diferencia de los del Super Once o Triplex, que son diarios, se celebra de lunes a jueves y consiste en un número de cinco cifras acompañado de una serie, con premios repartidos también por coincidencias parciales en las cifras. El resultado del sorteo del martes 3 de febrero de 2026 es el siguiente:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

El Cupón Diario es uno de los sorteos clásicos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Cada día de lunes a jueves, sobre las 21:25h, se celebra este sorteo en el que se extrae un número de cinco cifras junto con una serie. Dependiendo del acierto del número y de la serie, se pueden conseguir distintos premios, siendo el principal de hasta 500.000 € si coinciden todas las cifras y la serie.

Además del premio mayor, existen varias categorías de premios por aciertos parciales de las cifras, lo que amplía las posibilidades de llevarse recompensa.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

