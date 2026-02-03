Super Once de hoy | Comprueba los resultados de los 5 sorteos del martes 3 de febrero de 2026

Como cada día, este martes tienen lugar cinco sorteos del Super Once. Comprueba en laSexta.com los números premiados, que reparten cuantías que van hasta el millón de euros.

El Super Once de la ONCE celebra este martes sus sorteos habituales con premios atractivos a lo largo del día. En cada jornada se realizan cinco sorteos, entre las 10:00h y las 21:15h, a la vez que los sorteos del Triplex, en los que se extrae una combinación ganadora formada por 20 números de un total de 80 posibles.

🎯Sorteo 1 (10:00h): 05 16 22 23 26 30 35 39 40 48 51 58 62 70 71 73 75 78 82 85

🎯Sorteo 2 (12:00h): 05 15 18 20 21 25 37 38 39 40 44 46 51 52 56 62 66 69 71 81

🎯Sorteo 3 (14:00h): pendiente de sorteo

🎯Sorteo 4 (17:00h): pendiente de sorteo

🎯Sorteo 5 (21:15h): pendiente de sorteo

El Super Once es uno de los sorteos diarios de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para participar, el jugador debe seleccionar entre 5 y 11 números dentro de una matriz de 80 números. Luego, en el sorteo se extraen 20 números ganadores y, según la cantidad de aciertos alcanzados, se obtienen premios de distinta cuantía. El precio por apuesta suele ser 1 € por sorteo, y se puede intentar la suerte cinco veces al día, todos los días de la semana.

💰 Premios y categorías

Los premios del Super Once varían según el número de aciertos y el tipo de apuesta realizada. Si se aciertan todos los números apostados (máximo 11) entre los 20 extraídos, se puede optar al premio mayor, que puede alcanzar cifras muy altas (hasta 1.000.000 € dependiendo del sorteo y la recaudación). Además del premio máximo por acertar los 11 números, existen categorías menores de premio según la cantidad de aciertos, lo que hace que el juego tenga una estructura escalonada de recompensas.

