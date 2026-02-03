Bonoloto | Comprueba el resultado del sorteo de hoy, martes 3 de febrero de 2026

El sorteo de la Bonoloto tiene lugar todos los días, de lunes a domingo. Para el de hoy, martes 3 de febrero de 2026, el bote acumulado es de 4,4 millones de euros.

La Bonoloto regresa este martes con su sorteo diario organizado por Loterías y Apuestas del Estado, una de las citas más habituales para los aficionados a las loterías en España. Se celebra cada día a las 21:30h en el Salón de Sorteos de SELAE en Madrid, ofreciendo distintas categorías de premios según los aciertos en la combinación ganadora. Los números premiados del martes 3 de febrero de 2026 son los siguientes:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

Este sorteo, que comparte el hecho de que se celebre a diario con otros como el Super Once o el Triplex, se juega eligiendo seis números entre el 1 y el 49, y también incluye un número complementario y un reintegro que permiten acceder a diferentes categorías de premios. El precio mínimo para participar es de 1 €, lo que equivale a sellar al menos dos apuestas de 0,50 € cada una.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).