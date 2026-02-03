Ahora

Bonoloto | Comprueba el resultado del sorteo de hoy, martes 3 de febrero de 2026

El sorteo de la Bonoloto tiene lugar todos los días, de lunes a domingo. Para el de hoy, martes 3 de febrero de 2026, el bote acumulado es de 4,4 millones de euros.

Comprueba los números premiados del sorteo de la Bonoloto del martesComprueba los números premiados del sorteo de la Bonoloto del marteslaSexta

La Bonoloto regresa este martes con su sorteo diario organizado por Loterías y Apuestas del Estado, una de las citas más habituales para los aficionados a las loterías en España. Se celebra cada día a las 21:30h en el Salón de Sorteos de SELAE en Madrid, ofreciendo distintas categorías de premios según los aciertos en la combinación ganadora. Los números premiados del martes 3 de febrero de 2026 son los siguientes:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

Este sorteo, que comparte el hecho de que se celebre a diario con otros como el Super Once o el Triplex, se juega eligiendo seis números entre el 1 y el 49, y también incluye un número complementario y un reintegro que permiten acceder a diferentes categorías de premios. El precio mínimo para participar es de 1 €, lo que equivale a sellar al menos dos apuestas de 0,50 € cada una.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

