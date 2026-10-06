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Resultado de la lotería europea

Comprobar resultado del Eurojackpot del martes 6 de octubre de 2026

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del martes 6 de octubre de 2026.

Resultado del sorteo de la lotería europea Eurojackpot, gestionada por la ONCE, de este martes Resultado del sorteo de la lotería europea Eurojackpot, gestionada por la ONCE, de este marteslaSexta

Para este martes 6 de octubre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Eurojackpot:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • 'Soles': pendiente de sorteo
Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super Once, de la Bonoloto, del Cupón Diario de la ONCE y del Euromillones.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. El juez Llarena levanta la orden de detención contra Puigdemont y podrá volver ya a España sin riesgo a ser detenido
  2. Sánchez aprueba dos nuevos decretos de vivienda: "El Parlamento ha dado la espalda a la calle, pero el Gobierno no lo va a hacer"
  3. El PP desautoriza a Ayuso tras alentar el fantasma del 'pucherazo': "El sistema es garantista, que los españoles voten en persona y por correo"
  4. La jueza Tardón solicita a Ceuta que entregue la lista de llamadas de Vivas a Moncloa "a la mayor urgencia"
  5. Monumental enfado de Robert de Niro con Trump tras cuestionar el voto por correo: “Ese pedazo de mierda, ¡que no toque nuestro voto!”
  6. Varapalo para la familia de Ana Buza: el jurado declara no culpable al acusado de matar a su hija