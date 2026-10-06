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Sorteo de SELAE

Sorteo de la Bonoloto de hoy | Resultado del martes 6 de octubre de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del martes 6 de octubre de 2026.

¿Qué números han salido en el sorteo de la Bonoloto del martes? Consúltalos en laSexta ¿Qué números han salido en el sorteo de la Bonoloto del martes? Consúltalos en laSextalaSexta

Para este martes 6 de octubre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

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  2. Sánchez aprueba dos nuevos decretos de vivienda: "El Parlamento ha dado la espalda a la calle, pero el Gobierno no lo va a hacer"
  3. El PP desautoriza a Ayuso tras alentar el fantasma del 'pucherazo': "El sistema es garantista, que los españoles voten en persona y por correo"
  4. La jueza Tardón solicita a Ceuta que entregue la lista de llamadas de Vivas a Moncloa "a la mayor urgencia"
  5. Monumental enfado de Robert de Niro con Trump tras cuestionar el voto por correo: “Ese pedazo de mierda, ¡que no toque nuestro voto!”
  6. Varapalo para la familia de Ana Buza: el jurado declara no culpable al acusado de matar a su hija