La ONCE celebra multitud de sorteos, a diario, los fines de semana y en días especiales. Por ejemplo, el 15 de agosto tiene lugar siempre su tradicional Sorteo Extra de Verano, pero de lunes a jueves, por ejemplo, se celebra el juego más antiguo de todos los que impulsa la Organización Nacional de Ciegos Españoles: el Cupón Diario. Se trata de un sorteo que tiene lugar los cuatro primeros días de la semana —con versiones diferentes para los días de fin de semana—, en el que se participa con cupones que cuestan 2 euros y que reparten premios de 35.000 euros (además de uno especial de medio millón de euros).

Y cada día, el Cupón Diario de la ONCE lo protagoniza algún lugar de España, alguna organización... algo, alguien. Igual que el Cupón Diario de la ONCE del 15 de agosto está dedicado a la ermita de Nuestra Señora de la Antigua de Madrid, considerado el edificio en pie más antiguo de la capital, el del próximo 23 de agosto el que estará plasmado en los cupones será el Real Club Celta de Vigo, que en 2023 celebra su primer centenario. "C. Tangana le pone la música y nosotros, la ilusión", señalan.

Desde la ONCE han recordado cómo "el Celta forma parte de los equipos más históricos de España", al tratarse de uno de los 10 clubes con 57 temporadas disputadas en primera división. "En la Copa del Rey ha logrado tres subcampeonatos (1948, 1994 y 2001), habiendo alcanzado las semifinales de la competición en ocho ocasiones", han explicado en un comunicado.

¿Y por qué el 23 de agosto? Porque es el día en que se consagró la fusión entre el Real Vigo Sporting y el Real Fortuna, los dos equipos que acabaron formando el Real Club Celta de Vigo. Desde entonces, el equipo celeste tiene el estadio de Balaídos como propio, el mismo campo de fútbol en el que jugó el primer partido de su historia, como equipo local. A propósito del aniversario, el 23 de agosto de este mismo año se colocará la primera piedra del proyecto Galicia Sports 360, tal y como señalan en su página web, para llevar "a un nivel más alto el deporte gallego".

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de medio millón de euros al número y serie, además de otros 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, reparte 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado. A pesar de ser un décimo especial, su precio es el habitual: 2 euros el cupón.