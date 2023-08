Jugar al Sorteo Extra de Verano de la ONCE es facilísimo. Sólo tienes que elegir un número. Puedes pensar en una combinación que te guste, en una fecha que signifique algo para ti o elegir uno al azar: la única condición es que esté entre el 00000 y el 99999, porque estos son los 100.000 números que entran en sorteo. A cada combinación se le añade el número de serie, que va del 001 al 120. En este caso, es más difícil elegir, porque número de serie sólo hay uno por cada combinación.

Es por eso que es tan complicado llevarse los 15 millones de euros: además de los cinco números, hay que acertar los tres de la serie. Si sólo tienes los cinco números del gran premio, no penes: te llevas 40.000 euros, limpios, sin retenciones. No son 15 millones de euros, pero no está mal.

Durante el sorteo, que comienza sobre las 21:25 de hoy, se van cantando los números, primero el número con las cinco cifras, y después el número de serie. ¡Y ya está! Es un sorteo rápido, aunque muy cuantioso.