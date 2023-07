'Oliveira dos cen anos', es el título del himno del centenario del Celta de Vigo. Lo ha compuesto el cantante C Tangana, conocido por ser hincha del club. La respuesta de la afición viguesa ante la canción ha sido inmejorable.

El primero en pronunciarse para valorar el resultado de la obra ha sido nada más y nada menos que Carlos Mouriño, el presidente del club, que ha avalado la obra: "Gracias por convertir todo esto en un poema que nos hace emocionar y vibrar".

El jugador franquicia del Celta, Iago Aspas, también ha querido dar su opinión: "Han hecho un trabajo brutal. Esto va a tener una repercusión impresionante".

El propio C Tangana explicó en el acto de presentación del himno del centenario, lo que significa para él como celtista haberlo compuesto: "Para mí ha sido un regalo, el poder indagar en algo que me gusta. Espero que me entendáis, si se me escapa una lágrima, para mí esto es muy importante, el poder recoger el legado de mi padre".

"Para mí ser del Celta es algo militante, algo subversivo. Es algo que he querido transmitir. Ser del Celta es algo muy guapo, que te hace sentir muy orgulloso. Yo he estado siempre fuera, defendiendo ser del Celta", añadió orgulloso el madrileño.