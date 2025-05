Comprobar loterías y sorteos de hoy (viernes 16 de mayo de 2025) de ONCE y SELAE

El Super Once, un sorteo que pone en juego un millón de euros cinco veces al día

Después del sorteo del Super Once del jueves, la ONCE continúa con sus premios este viernes, 16 de mayo. A partir de las 10:00h, y a lo largo de cinco sorteos, la Organización Nacional de Ciegos Españoles celebra los sorteos del Super Once (al mismo tiempo que los del Triplex), con cinco combinaciones ganadoras que reparten un premio de hasta un millón de euros.