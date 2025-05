Comprobar los 5 sorteos diarios del Triplex (ONCE) del viernes 16 de mayo de 2025

Triplex de la ONCE del viernes | Comprueba los resultados de los sorteos

Con los de hoy ya son 25 sorteos del Triplex que se celebran en lo que va de semana. Y aún quedan otros 10. Parecen muchos pero lo cierto es que no son tantos. El Triplex de la ONCE, igual que el Super Once, celebra cinco sorteos diarios (entre las 10:00h de la mañana y las 21:15h de la noche). Todos los números premiados (pequeñas combinaciones de tres dígitos cada una), que reparten premios de hasta 150 euros, son las siguientes:

10:00h - Pendiente de sorteo

12:00h - Pendiente de sorteo

14:00h - Pendiente de sorteo

17:00h - Pendiente de sorteo

21:15h - Pendiente de sorteo

El Triplex, que tiene un premio máximo de 150 euros (también su coste es muy bajo), se juega desde el año 2016, lo que lo convierte en uno de los juegos de lotería más recientes de todos los que se juegan en España. Las horas de los sorteos se comparten con las de los sorteos del Super Once y la última, además, lo hace con el sorteo del Cuponazo, una lotería especial que la ONCE celebra cada viernes.

¿Cómo se juega al Triplex de la ONCE?

Participar en el Triplex de la ONCE es muy fácil: en cada apuesta de Triplex se elige un número de tres cifras, que se puede utilizar en un único sorteo o en varios consecutivos. De este modo, quienes elijan jugar en varios juegos participarán en los sorteos inmediatamente posteriores a la adquisición del boleto.

El premio más alto que se puede ganar con el Triplex es de 150 euros, que se consigue cuando se aciertan las tres cifras en el orden correcto de extracción. Si un jugador tiene las mismas tres cifras que han salido en el sorteo, pero en distinto orden, se lleva una cantidad de 10 euros. Por otro lado, quienes acierten las dos primeras cifras o las dos últimas se ven beneficiados con un premio de 2 euros, y los que adivinen solo la primera o la última cifra recuperan el dinero de la apuesta, es decir, 50 céntimos.

