¿Por qué es importante? Lo que pasa en sus urnas coincide siempre con el vencedor de los comicios. Algunos municipios llevan acertando desde 1977, por lo que el próximo domingo estaremos pendientes de sus resultados.

En casi 50 años de democracia, Talamanca de Jarama, en Madrid, es uno de los 25 pueblos de España que siempre aciertan el ganador de las elecciones generales, con un récord perfecto desde 1977. Esta curiosa coincidencia estadística, que representa solo el 0,3% del territorio español, también se observa en Valencina de la Concepción, Sevilla. Los politólogos atribuyen este fenómeno a su perfil sociodemográfico, que refleja el conjunto de España. Los partidos políticos prestan especial atención a estos pueblos, ya que sus resultados pueden anticipar tendencias nacionales. Más de la mitad de estos pueblos se encuentran en Aragón, región que refleja la diversidad española.

En casi medio siglo de democracia ha dado tiempo para muchas citas electorales y Talamanca de Jarama, en la Comunidad de Madrid, es uno de 25 pueblos de España que siempre aciertan el ganador de las elecciones generales. De 1977 a 2023 ha habido 16 comicios y ni un solo fallo. "Seguramente sabemos escoger el bueno", expresa una vecina.

Se trata de una casualidad estadística muy llamativa, ya que estos pueblos representan tan solo el 0,3% del territorio español.

A más de 500 kilómetros de Talamanca de Jarama, en Valencina de la Concepción (Sevilla), se repite exactamente el mismo patrón: 16 citas con las urnas y pleno al 16. "Aquí no hay brujos", bromea una mujer.

Los politólogos explican este fenómeno por su perfil sociodemográfico: son un espejo en miniatura de lo que es España en su conjunto.

Este fenómeno no pasa desapercibido para los partidos. Ramón Peña, alcalde de Valencina de la Concepción, cuenta que su formación está muy pendiente de lo que ocurre aquí: "Clavamos lo que es el mapa de España (...) así que nos llaman para saber cómo se están comportando las mesas, porque, en función de eso, van sabiendo por dónde pueden ir los resultados", subraya.

Al poner estos 25 pueblos en el mapa, comprobamos que más de la mitad están en Aragón. En este sentido, Lluís Orriols, profesor de Ciencia Política de la Carlos III, señala que "Aragón, como comunidad autónoma, tiene una mezcla de la complejidad que es España; hay una gran ubre, también hay zonas rurales y también algunos elementos de regionalismo".

De esta forma, antes de que acabe el escrutinio, este 29N tocará estar muy atentos a lo que ocurra en estos pueblos.

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