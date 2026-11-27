Los detalles Los candidatos a la presidencia del Gobierno en las elecciones del 29N: Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) han confrontado sus propuestas sobre migración y política exterior en el debate a cuatro.

El debate a cuatro celebrado este jueves en laSexta, previo a las elecciones del 29 de noviembre, ha centrado su atención en la migración y las políticas exteriores, generando un intenso intercambio de propuestas entre los candidatos. Pedro Sánchez (PSOE) y Ada Colau (Frente Amplio) han defendido el papel de los migrantes en la economía, mientras que Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox) han adoptado posturas más restrictivas, destacando términos como "remigración" e "invasión". La crisis migratoria en Canarias y Ceuta también ha sido discutida. El debate, organizado por la Academia de Televisión, se estructuró en cinco bloques de 20 minutos cada uno, abarcando temas como vivienda, economía, política social, corrupción y migración. Cada candidato dispuso de un minuto inicial y un minuto final, el llamado minuto de oro.

La migración y las políticas que se deben aplicar en el exterior han sido uno de los temas que más han calentado el debate a cuatro de este jueves, el último antes de las elecciones de este domingo 29 de noviembre y que se ha podido ver en laSexta. Porque esta noche, han enfrentado sus propuestas el candidato del PSOE, Pedro Sánchez; el del PP, Alberto Núñez Feijóo; el de Vox, Santiago Abascal; y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau; han confrontado sus propuestas sobre los temas que de verdad importan.

Durante el bloque centrado en migración y política exterior se han vivido momentos tensos con dos posturas claramente alejadas. Mientras Sánchez y Colau han defendido a las personas migrantes que mueven gran parte de nuestra economía, el Partido Popular y Vox han mostrado una posición mucho más dura. Ya en campaña, han lanzado sus ideas que pasan por frenar la migración irregular. En el caso de Vox, los términos clave han sido "remigración" e "invasión".

Además, la crisis migratoria que atraviesa Canarias, especialmente la isla de El Hierro, y la llegada masiva de personas migrantes a Ceuta han estado sobre la mesa.

El debate ha sido organizado por la Academia de Televisión. En él, se ha consensuado hasta los mínimos detalles tras negociar las cuatro fuerzas políticas presentes; es decir, PSOE, PP, Vox y Frente Amplio.

El debate a cuatro se ha dividido en cinco bloques: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática y, por último, pero no menos importante, migración y política exterior. Cinco bloques con una duración de 20 minutos por cada sección.

Además, cada candidato ha contado con un minuto inicial y uno final, el llamado minuto de oro con el que se ha cerrado este debate a cuatro. También con un orden por sorteo.

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