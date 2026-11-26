¿Por qué es importante? Con todavía un gran porcentaje de indecisos, es el primer y único debate entre los cuatro candidatos de los grandes partidos de cara al 29 de noviembre. Vivienda, políticas sociales, servicios públicos, corrupción y migración, a debate.

El esperado debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau se celebrará esta noche a las 22:00 en laSexta, en un evento clave para las elecciones del 29 de noviembre. Este encuentro es crucial, ya que un gran número de votantes sigue indeciso. Los candidatos llegarán al plató a partir de las 20:20, siendo Ada Colau la encargada de abrir el debate a las 21:30. Se discutirán temas como vivienda, políticas sociales, corrupción y migración. El debate concluirá a las 00:00, seguido por las intervenciones de los portavoces de cada formación. Este evento puede influir en el futuro político de España durante los próximos cuatro años.

Ha llegado el gran día. Ha llegado una noche que puede ser clave, que puede marcar la diferencia, de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre. Porque toca debate. Porque toca debate a cuatro. Debate entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau. Debate entre los candidatos de las principales formaciones políticas de España para unos comicios en los que todavía quedan un gran número de indecisos sin saber qué hacer con su voto. Sin saber qué papeleta introducirán en la urna.

Ante tal tesitura, todo importa. Todo cuenta. Todo puede o bien sumar o bien restar en un 29 de noviembre clave. Será a las 22:00 cuando todo empiece. Será a las 00:00 cuando todo termine. Será en laSexta, en la cadena de los debates, todo se pueda seguir tanto el durante como el antes y el después de una jornada trascendental que puede marcar lo que suceda en los próximos cuatro años.

Será a las 20:20 cuando llegue el primero de los candidatos al debate. Cuando Santiago Abascal sea recibido por María Casado, presidenta de la Academia, José María Irisarri, vicepresidente primero, y Beatriz Maesso, vicepresidenta segunda. Media hora después, llegará Pedro Sánchez, el último en hacer acto de presencia.

Entre ellos, Feijóo y Colau. El 'popular' hará acto de aparición a las 20:30, con la exalcaldesa de Barcelona y candidata de Frente Amplio llegando a las 20:40. En el exterior habrá un total de siete cámaras.

Colau abre el debate

A las 21:30, los candidatos entrarán en un plató en el que estarán hasta las 00:00 y que contará con 18 cámaras.. Será Ada Colau quien habrá el debate con sus primeros 90 segundos de intervención. A ella le seguirán Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. La distancia entre los cuatro micrófonos, de 1,80 metros. Hasta el más mínimo detalle está medido.

Desde ese momento, cuatro bloques. Cada uno de 20 minutos, con el 25% de tiempo por candidato. La primera materia a debate será la de vivienda, seguida por políticas sociales y servicios públicos, la lucha contra la corrupción y regeneración democrática y, por último, migración y política exterior.

A las 23:58, una vez concluidos los cuatro bloques, tendrá lugar el minuto de oro de cada candidato. Será Pedro Sánchez el que abra el cierre del debate, seguido por Santiago Abascal, Ada Colau y, al final de todo, Alberto Núñez Feijóo. Será él el último de los candidatos en hablar.

Hasta las 00:00

Una vez terminado el debate, será el turno de los portavoces de cada formación. En primer lugar, saldrá el del PSOE, seguido por los de Frente Amplio, PP y, finalmente, Vox.

Así será todo. Así será la partida a jugar. El primer y único debate entre los cuatro candidatos de los principales partidos políticos que se presentan a las elecciones del 29 de noviembre. Lo que suceda en esas dos horas puede marcar el devenir de los próximos cuatro años.

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