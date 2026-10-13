PP y UPN llegan a un principio de acuerdo para presentarse juntos a las elecciones

Los detalles El presidente de la gestora del PP de Navarra, Sergio Sayas, ya adelantó el lunes que estaban manteniendo negociaciones con UPN para concurrir juntos a las elecciones generales, como ha sucedido en la mayoría de los comicios.

El Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro han llegado a un principio de acuerdo para presentarse en coalición a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Así lo han confirmado a laSexta, precisando que el principio de acuerdo tendrá que ser ratificado por UPN en sus órganos internos.

El nombre de la coalición electoral será 'Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular' y el candidato de la misma a la Presidencia del Gobierno será el residente nacional del PP y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo.

En virtud del acuerdo, ambas formaciones se comprometen a respetar y blindar el Régimen Foral y mantener el Convenio Económico como el mejor el instrumento para asegurar la libertad, estabilidad, cohesión y desarrollo de los ciudadanos de Navarra.

De igual forma, manifiestan su apoyo al mejoramiento del Fuero y a promover y votar a favor de la eliminación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución Española, en una eventual reforma de la misma. En materia de infraestructuras, UPN y el PP han acordado que, desde las responsabilidades de gobierno que se ejerzan, se impulsará y garantizará la ejecución de las inversiones del Estado necesarias para desarrollar las infraestructuras estratégicas de Navarra, como la segunda fase del canal de Navarra, el tren de alta velocidad y su conexión con la Y vasca, el aeropuerto de Pamplona y el refuerzo de la red eléctrica de Navarra.

Esta tarde, recuerdan desde UPN, se celebrará el Consejo Político de la formación, que es el máximo órgano del partido entre congresos. En las elecciones de 2023 los dos partidos se presentaron por separado en Navarra, donde se disputaban cinco escaños en el Congreso, y obtuvieron un diputado cada uno.

El presidente de la gestora del PP de Navarra, Sergio Sayas, ya adelantó el lunes que estaban manteniendo negociaciones con UPN para concurrir juntos a las elecciones generales, como ha sucedido en la mayoría de los comicios. "El PP está haciendo todo lo posible para que ese acuerdo se produzca", sostuvo el diputado popular, quien insistió en que el partido de Alberto Núñez Feijóo tiene "total voluntad" de que haya un acuerdo.

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