Sara Ramos analiza la corbata de Feijóo, que repite color tras la convocatoria electoral: "Dijimos entonces que era una corbata verde esperanza, hoy hay quien ve guiños a Vox". Esther Redondo explica las recomendaciones a Sánchez que le han llevado elegir el "marrón topo" para su traje.

El vestuario de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo a su llegada al decisivo cara a cara no ha pasado inadvertido para los análisis en busca de mensajes ocultos.

El candidato del Partido Popular ha optado por una corbata verde oscura, un tono que, explica Sara Ramos, ya escogió Feijóo para su declaración institucional tras la convocatoria de elecciones.

"Dijimos entonces que era una corbata verde esperanza, hoy hay quien ve en ese verde guiños a Vox", comenta la periodista de laSexta, mientras que Ángela Vera cree que no tendría nada que ver con Santiago Abascal.

Sánchez, de 'marrón topo'

Por otro lado, Pedro Sánchez lleva un traje que, en un principio, ha provocado algún que otro debate sobre si era gris o marrón. Rodrigo Blázquez, con la ayuda de Esther Redondo, confirma que el color elegido por el presidente del Gobierno es "marrón topo".

Un color que Antonio García Ferreras considera "audaz al menos", aunque considera que la clave es "cómo queda cuando estén sentados".

Esther apunta que Sánchez habría consultado con sus colaboradores sobre el color del traje y que éstos le habrían recomendado que no fuera gris, por el color del plató del debate, y que tampoco fuera azul marino o negro, porque "era muy fuerte". De este modo, le habrían aconsejado uno más neutro. De ahí este "marrón topo".

Blázquez aporta más detalles sobre el traje escogido por Sánchez, que sería 'marrón taupe', un término francés que, detalla, "mezcla gris y marrón, a veces con matices beige". La corbata, indica, es magenta.

*Puedes ver íntegro el debate cara a cara Sánchez-Feijóo en atresplayer.

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