Fernando Garea y Elisa Beni apuestan por el cambio de ciclo frente a una Afra Blaco que confía en la supervivencia de la izquierda y un Fernando Garea que no descarta ninguna opción.

En la porra electoral de Más Vale Tarde, dos panelistas se inclinan por la victoria de la derecha, mientras que una voz apuesta por la continuidad del bloque progresista. Fernando Garea prevé un Gobierno de derechas, aunque no descarta que el progresismo pueda imponerse nuevamente. Afra Blanco, citando a Ada Colau, defiende la consolidación y avance de los derechos conseguidos por el bloque progresista. Elisa Beni y Pablo Montesinos ven probable un cambio de ciclo político hacia la derecha, con Beni expresando preocupación si no ocurre y Montesinos destacando la fortaleza del bloque derechista.

La porra electoral de Más Vale Tarde deja un resultado de dos convencidos de la victoria de la derecha frente a una que confía en la supervivencia del candidato socialista, Pedro Sánchez. Fernando Garea, aunque prevé un Gobierno de derechas, no descarta que el progresismo se vuelva a imponer.

La periodista Afra Blanco es la voz que defiende la continuidad del bloque progresista. Para ello, cita a Ada Colau: "Consolidar los derechos conseguidos y avanzar", dejando clara su apuesta electoral.

Por su parte, Garea apunta a un posible Gobierno de PP y Vox, aunque no da por hecho que vayan a conseguirlo. "Lo más probable es que haya Gobierno PP-Vox, pero no descarto la posibilidad de que se queden a las puertas".

Elisa Beni también apuesta por un cambio de ciclo político y añade que "si después de lo que ha pasado en los últimos tres años no hay cambio de ciclo, me parece preocupante". Y, en la misma línea, Pablo Montesinos señala: "veo al bloque de derecha con mucha fortaleza".

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