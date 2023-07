Pedro Sánchez ha asegurado que el PP ha hecho un "intercambio impúdico de derechos por votos, de principios por sillones" con la extrema derecha. Así se ha pronunciado el líder del PSOE y presidente del Gobierno sobre los pactos a los que han llegado ambas formaciones en regiones como la Comunidad Valenciana.

En una entrevista con Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo a apenas tres días de los comicios en los que el presidente se juega su reelección, Sánchez ha destacado que el PP ha hecho un intercambio "de derechos y libertades que no son suyos, sino de millones de mujeres y hombres en nuestro país" que han luchado por ellos en las calles.

Sánchez se ha referido así a algunas de las conquistas sociales más importantes de las dos últimas décadas y ha advertido sobre PP y Vox: "Están cuestionando todas las políticas de igualdad y de género diciendo que son poco más que políticas ideológicas, cuando son políticas de derechos humanos que trascienden lo ideológico".

En este sentido, ha defendido su postura ante una de las leyes más polémicas de la legislatura, la denominada 'ley del Solo sí es sí' y ha asegurado que el Gobierno progresista ha puesto siempre a las mujeres por delante: "Los permisos de reforma laboral, la revalorización de las pensiones... todos esos avances los hemos hecho desde la perspectiva de género y creo que este Gobierno tiene una hoja de servicio respecto a lo que representa la agenda feminista absolutamente notable".

Asimismo, ha destacado que la ley del Solo sí es sí "es una buena ley": "Cometimos un error que hemos rectificado, per oes una buena ley porque plantea recursos y atención especificada para uno de los mayores lastres que sufren las mujeres en nuestro país que son las agresiones sexuales". "Nosotros hemos podido equivocarnos, pero siempre defendemos a las mujeres. Vox siempre se equivoca porque siempre defiende a los machistas", ha destacado.

El presidente del Gobierno también ha vuelto a incidir en sus acuerdos para sacar adelante algunas leyes y ha negado gobernar con Bildu, como asegura el PP: "Nosotros no hemos gobernado con Bildu, gobernar con Bildu es tener ministros de ese partido en el Gobierno de España. Eso no lo he hecho yo como presidente del Gobierno, lo ha hecho Feijóo con el señor Abascal por ejemplo en la Comunidad Valenciana, donde se han cargado la consejería de Medioambiente y ya no hay políticas de igualdad".

"Yo busco votos hasta debajo de las piedras, pero eso no significa que yo gobierne con ellos. El PP ha hecho un intercambio impúdico de derechos por votos, de principios por sillones. De derechos y libertades que no son suyos, son de millones de mujeres y hombres en nuestro país. Esas son las cosas que han aprobado siempre los gobierno progresistas y que se han opuesto antes el PP, ahora el PP con Vox y que incluso han llevado al Tribunal Constitucional", ha zanjado.