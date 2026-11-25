¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno cree que se necesita una "mayoría progresista reforzada" en el Congreso de los Diputados para poder llevar a cabo más medidas en materia de vivienda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, critica a Junts, PP y Vox por obstaculizar medidas para abordar la crisis de vivienda en España. En una entrevista, Sánchez defiende la regulación en la construcción para evitar una burbuja inmobiliaria, recordando el rescate bancario de más de 50.000 millones de euros tras la crisis financiera. Propone construir vivienda protegida, rehabilitar inmuebles y regular el mercado para controlar a los grandes tenedores. Sánchez busca una mayoría progresista en el Parlamento para avanzar en políticas de vivienda, destacando ejemplos como Barcelona, donde el alquiler ha bajado un 4,4%. Además, menciona un plan estatal de vivienda de 7.000 millones de euros y el uso de propiedades del Banco Malo para alquileres asequibles.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pone a Junts al mismo nivel que PP y Vox a la hora de criticar el "tapón de freno" que han supuesto las tres formaciones a la hora de sacar adelante medidas que permitan atajar la grave crisis de vivienda que atraviesa España. En una entrevista en TVE, Sánchez aboga por construir con regulación porque construir sin regular acaba, dice, en una "burbuja inmobiliaria".

"Ya lo sufrimos durante la crisis financiera. Y ya lo pagamos, porque tuvimos que rescatar a los bancos con más de 50.000 millones de euros. Por tanto, lo que tenemos que hacer es construir, especialmente vivienda protegida. Lo que hay que hacer es rehabilitar: hemos rehabilitado durante todos estos años medio millón de viviendas. Y finalmente lo que tenemos que hacer es regular, porque es evidente que el mercado de la vivienda no funciona correctamente bajo la ley de la oferta y la demanda", afirma.

Según el jefe del Ejecutivo, hay que "regular el mercado" para poner freno a los "grandes tenedores". "Nosotros no solamente estamos pidiendo una mayoría para frenar la involución que representa el Partido Popular y Vox, sino que queremos una mayoría reforzada, progresista, en el próximo Parlamento Nacional, para tener un Gobierno progresista con más fuerza, que llegue antes y más lejos en una materia, la de vivienda, que lógicamente es la principal preocupación de los ciudadanos en nuestro país", añade.

Entre las medidas que Sánchez pone encima de la mesa están "que las comunidades de vecinos puedan tener la capacidad de decidir o no si se abren apartamentos turísticos en su comunidad de vecinos", que los apartamentos turísticos paguen el IVA turístico o bonificaciones fiscales a los pequeños propietarios y a los inquilinos.

Sánchez habla de intervenir el mercado de la vivienda a través de la ley estatal, poniendo de ejemplo Barcelona, donde el precio del alquiler ha bajado un 4,4%, "mientras que en Madrid o en Valencia están disparando esos precios por un dogmatismo ideológico que va contra el interés general de los vecinos y vecinas de Madrid o de la ciudad de Valencia", denuncia el presidente del Gobierno.

"Hemos aprobado un plan estatal de vivienda de 7.000 millones de euros que estamos repartiendo entre las comunidades autónomas. El Banco Malo, es decir, el banco que rescató todas las viviendas durante la crisis financiera, con más de 40.000 pisos y 2.400 terrenos, los estamos destinando precisamente al alquiler de décadas para colectivos, no solamente jóvenes, sino también otras muchas personas que necesitan y que tienen un problema en el acceso a la vivienda", esgrime Sánchez.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido