Los detalles El presidente del Gobierno y candidato del PSOE y el candidato del PP han defendido sus posturas en el debate en la Academia de Televisión, moderado por María Casado, para las elecciones generales del 29N.

El primer y único cara a cara entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE, y Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP, se celebró en la Academia de Televisión, moderado por María Casado, y fue emitido por laSexta. El debate tuvo lugar en Madrid Content City de Secuoya Content Group, donde se discutieron cinco bloques temáticos, siendo el último sobre migración y política exterior, un tema conflictivo en las negociaciones. El PSOE afirmó que el PP se opuso a incluir política exterior, mientras que los 'populares' insistieron en que Feijóo debía ocupar el lado derecho de la pantalla. Ambos partidos tienen percepciones diferentes sobre las negociaciones, aunque el PP destacó el buen tono del proceso.

El esperado primer y último cara a cara entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, para las elecciones generales del 29N se ha celebrado en la Academia de Televisión y ha sido moderado por María Casado. Entre otras cadenas, se ha emitido este jueves en laSexta.

El encuentro se ha desarrollado en el plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group, donde los candidatos han abordado cinco bloques temáticos de 16 minutos de duración. El último de ellos ha sido migración y política exterior. Este ha sido uno de los puntos de choque en las negociados entre ambos partidos.

Según el PSOE, el PP se negó a que hubiera un bloque sobre política exterior porque, según ellos, decían que no le importaba a nadie. "Y eso a pesar del peso de la política exterior en esta campaña y de lo que han condicionado las guerras", han añadido lo socialistas indicando que el bloque había sido planteado por la Academia de la Televisión.

Según han explicado fuentes del PP, la posición en pantalla de los candidatos se resolvió con un sorteo. Aunque desde el PSOE niegan que se pelearan por el lado derecho, los 'populares' insisten en que ellos solicitaron que Feijóo estuviera situado en la parte derecha de la pantalla "puesto que hace tres años nos fue bien con esa posición". "Además, eso les dejaba a ellos (el PSOE) en su lado natural, en la izquierda. Sin embargo, no estaban de acuerdo y hubo que sortear los sitios. Ganaron, y por eso Feijóo se sentará en 2026 en el mismo lugar en el que se sentó en 2023", añaden.

Desde el PP han reiterado que la Academia siempre mantuvo "una posición intachable" y que, en cualquier caso, la negociación con el PSOE se produjo "en buen tono". "No fue fácil, pero no fue tenso", han agregado. La percepción desde el PSOE es algo diferente. Dicen los socialistas que el PP no cedió en nada y que ellos han cedido en todo.

*Puedes ver íntegro el debate cara a cara Sánchez-Feijóo en atresplayer

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