Los detalles El popular ha afeado al Gobierno haber subido los impuestos, a lo que Sánchez ha respondido con medidas como la bajada del IVA en los alimentos.

En el reciente cara a cara, Alberto Núñez Feijóo criticó a Pedro Sánchez por no bajar los impuestos, afirmando que la gente no llega a fin de mes. Sánchez respondió que ha reducido impuestos a la clase trabajadora y destacó que seis de cada diez hogares se benefician del Estado de bienestar. Defendió su política fiscal, asegurando que bajó impuestos en productos básicos y sugirió aumentar impuestos a los ricos. Feijóo replicó que el Gobierno solo recauda más y aumenta la deuda, acusando a Sánchez de no aprobar los Presupuestos Generales y afirmando que en España se paga más y se recibe menos.

"Hay que bajar los impuestos porque la gente no llega a fin de mes", ha afeado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el cara a cara celebrado este jueves. En respuesta, el socialista ha asegurado haber bajado los impuestos a la clase trabajadora del país, asegurando que "seis de cada diez hogares reciben más del Estado de bienestar".

"Defensa de los impuestos, del estado de bienestar que ustedes están tratando de trabajar y, al mismo tiempo, estamos bajando los impuestos de la clase trabajadora". Ese ha sido el resumen del socialista, tras asegurar que ha rebajado el IVA de productos de necesidad básica, como los alimentos. Su propuesta sería, por tanto, "subir los impuestos a los ricos" para reducir la presión fiscal de la clase trabajadora.

En respuesta, Feijóo ha valorado que el Gobierno "lo que hace es recaudar dinero e incrementar la deuda y luego decir que regala". En este contexto, ha reprochado a Sánchez que no ha logrado aprobar los Presupuestos Generales del Estado y ha zanjado: “En España cada vez se paga más y se recibe menos”.

Puedes ver íntegro el debate cara a cara Sánchez-Feijóo en atresplayer

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