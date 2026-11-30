¿Por qué es importante? Tras el batacazo del PSOE en las elecciones generales, Sánchez ha reconocido que, "evidentemente, hoy es una noche triste para nuestro país". Pero también ha querido reivindicar "la esperanza": "Porque el pulso que nosotros libramos por la justicia social no termina nunca".

Pedro Sánchez, tras la derrota del PSOE en las elecciones generales, ha reconocido y aceptado el resultado sin reservas, destacando que aunque es un momento triste, la lucha por la justicia social continúa. Ha agradecido a los votantes y ha lamentado que el bloque progresista no haya sido lo suficientemente fuerte para superar a la derecha y ultraderecha. Sánchez ha prometido liderar la oposición con lealtad institucional y utilizar todas las herramientas constitucionales para defender los avances sociales. Ha asegurado que el PSOE seguirá representando a una España abierta y progresista, enfrentándose a cualquier intento de recortar derechos y servicios públicos. A pesar de la tristeza, ha llamado a mantener la esperanza, afirmando que el partido volverá a gobernar.

"Reconocemos y aceptamos el resultado". Así se ha pronunciado el hasta ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el batacazo del PSOE en las elecciones generales de este 29 de noviembre entre aplausos. El candidato socialista ha reconocido que "no es el resultado" que esperaban, pero ha afirmado que acatarán la derrota "sin ambages" y ha asegurado: "No vamos a dejarles pasar ni una. Cuando enciendan la motosierra estaremos enfrente".

Sánchez ha afirmado que, "evidentemente, hoy es una noche triste para nuestro país". Pero también ha querido reivindicar "la esperanza". "Porque el pulso que nosotros libramos por la justicia social no termina nunca. No es que ganemos o perdamos, es que a veces se va ganando y otras veces se va perdiendo en ese pulso por la justicia social", ha dicho.

"Evidentemente, el resultado obtenido no es el que deseábamos para nuestro partido y muy especialmente para nuestro país. El Partido Socialista ha logrado resistir, a pesar de haberse enfrentado a una coyuntura internacional más que adversa. Creo que hemos hecho una gran campaña, pero lamentablemente no hemos logrado los objetivos que nos habíamos propuesto de reeditar un gobierno progresista", ha continuado.

Tras agradecer a los militantes y a "los millones de ciudadanos españoles" que les han votado, Sánchez ha lamentado que, "desafortunadamente el bloque progresista no ha sido lo suficientemente fuerte como para poder superar la suma de la derecha y la ultraderecha. Y es nuestro deber democrático reconocerlo".

"Nosotros, por supuesto que confiamos en nuestras instituciones y en sus trabajadores. Y por eso reconocemos y aceptamos el resultado de las elecciones sin sospechas, sin matices y sin ninguna teoría de la conspiración", ha trasladado. Por eso, ha dicho que ha llamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para felicitarle y "desearle aciertos".

"Las urnas han hablado y los demócratas vamos a acatar su resultado. Por eso, quiero decirlo públicamente, acatamos el resultado, como he dicho antes, sin ningún tipo de ambages", ha insistido. Pero esto, ha asegurado, "no significa que vayamos a caer ni en la pasividad ni, por supuesto, en la desesperanza. Porque la España abierta, tolerante, progresista, a la que nosotros representamos y en la que creemos, por supuesto, no acaba esta noche y mañana seguirá aún más viva, vibrando en millones de hogares que creen en la igualdad, en la justicia social y en la convivencia", ha agregado.

Y a esa España progresista, "que hoy siente tristeza y también miedo", le ha pedido "que no se rinda, que resista". "Nosotros, por supuesto, lo vamos a hacer", ha añadido. "Si la derecha y la ultraderecha forman gobierno", ha dicho que el PSOE liderará la oposición.

En sentido, ha hecho dos promesas: "La primera es que ejerceremos ese papel con la altura de Estado y con la lealtad institucional que, por desgracia, no hemos tenido siendo gobierno. Y porque antes que ser socialistas, por supuesto, somos demócratas y somos españoles. Y lo segundo que quiero prometeros es que no vamos a dejarles pasar ni una".

"Vamos a utilizar todas las herramientas que nos brinda la Constitución Española para defender los avances que tanto nos ha costado conquistar. Y cuando vengan a recortar salarios, derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, nosotros, por supuesto, vamos a estar enfrente. Cuando vengan a erosionar aún más el derecho de los jóvenes a tener una vivienda digna y un planeta sostenible, nosotros estaremos enfrente. Cuando enciendan la motosierra para recortar los servicios públicos y privatizar lo que es de todos, evidentemente, nosotros estaremos enfrente", ha asegurado.

Y ha agregado que, "cuando ataquen la libertad y la dignidad de las mujeres, de las personas migrantes, del colectivo LGTBI, nosotros estaremos con ellos enfrente. Y cuando se sumen al negacionismo, a la xenofobia o a las guerras de la internacional ultraderechista, nosotros seguiremos defendiendo la paz y estaremos, por tanto, enfrente como un dique frente al mar".

"Nuestra responsabilidad con España no nació el día que llegamos al Gobierno ni, por supuesto, va a terminar el día en el que no estemos", ha asegurado. "El PSOE lleva casi 150 años siendo el faro del progreso de España y jamás va a abdicar de esa responsabilidad. Jamás", ha remarcado.

Tras esto, ha reconocido que sabe que "esta es una noche triste, que mucha gente se irá a la cama con la angustia de no saber si mañana tendrá las mismas certezas, las mismas seguridades, la misma ayuda, los mismos derechos que tenía ayer". "Sé que en un momento así resulta difícil pronunciar la palabra esperanza. Pero yo quiero hacerlo. Quiero que sintáis esperanza. Porque la esperanza no consiste en creer que nunca llegará la noche, consiste en saber que cuando llegue, habrá quienes mantengan encendida la antorcha hasta que vuelva el amanecer. Y nosotros y nosotras lo haremos. Combatiremos la oscuridad con ella y volveremos a gobernar antes de lo que creen. Este final será también un nuevo principio", ha concluido.

29N Elecciones 29N CONGRESO

SENADO ESCRUTINIO: 99,84% Actualizado a las: 00:46 h. Congreso Congreso PACTÓMETRO DATOS 2023 Total escaños: 0 Mayoría absoluta: 176 escaños PP 134 escaños PSOE 116 escaños VOX 52 escaños FRENTES 13 escaños ERC 11 escaños BILDU 7 escaños JUNTS 5 escaños ADELANTE 4 escaños BNG 3 escaños PNV 3 escaños C. CANARIA 2 escaños Ver detalles: Frente Amplio, Podemos, PP y UPN Frente Amplio: Se compara con los resultados obtenidos por Sumar en 2023, descontando los cinco escaños asignados a Podemos. Por tanto, Frente Amplio parte de 26 escaños. Podemos: Se comparan cinco escaños obtenidos en 2023 en confluencia con Sumar: Madrid (1), Barcelona (1), Murcia (1), Las Palmas (1) y Granada (1). PP: Se comparan los escaños de UPN y del PP, es decir, 138 escaños. Resumen del escrutinio: Participación 79,52% 12,9 % Votos contabilizados: 28.551.198 99,84% Abstenciones: 7.351.043 20,47% Votos en blanco: 358.769 1,27% Votos nulos: 302.798 1,06%

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