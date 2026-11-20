Los detalles El Partido Popular no tardó en lanzar su propio mensaje en redes sociales, en la que aparece Alberto Núñez Feijóo paseando a un perro.

Tras el debate entre los principales líderes políticos, comenzó una nueva contienda en las redes sociales para proclamar al ganador. El Partido Popular, con creatividad y apoyo de la inteligencia artificial, declaró a Alberto Núñez Feijóo como vencedor, respaldado por Cuca Gamarra. Los socialistas, en cambio, destacaron a Pedro Sánchez como triunfador, criticando a Feijóo por interrumpir. Las redes se llenaron de ironía y humor, transformando frases del debate en memes. Isabel Díaz Ayuso, quien esperaba más menciones de Sánchez, enfrentó críticas por sus comentarios sobre el alcohol. Las redes, al igual que los candidatos, fueron protagonistas de la noche.

Con el debate acabado, comenzaba otra carrera: la de proclamar al candidato ganador. Y si durante el cara a cara entre los principales líderes políticos hubo tensión, en las redes sociales hubo creatividad, ironía y mucho ingenio para defender a uno y ridiculizar a otro.

El Partido Popular no tardó en lanzar su propio mensaje en la que aparece su líder paseando a un perro. Con una imagen, proclamaba a Alberto Núñez Feijóo vencedor del debate, mientras las redes de las nuevas generaciones del partido recurrían incluso a la inteligencia artificial para reforzar ese relato. Por si alguien todavía no había entendido el mensaje, Cuca Gamarra lo repetía: "Quedó claro que Feijóo ganó el debate". Aunque, en un momento, el nombre del líder 'popular' parecía complicarse.

Los socialistas, por su parte, tenían una lectura muy diferente. Con un vídeo difundido en sus redes, proclamaban a Pedro Sánchez vencedor del cara a cara y reivindicaban la actitud del presidente frente a un Feijóo al que acusaban de interrumpir constantemente.

También hubo ironía con algunas de las frases pronunciadas durante el debate. "Ya sabéis que yo no miento", dijo Feijóo, una afirmación que rápidamente se convirtió en material para las bromas en redes. Pero la creatividad no se quedó ahí y es que algunos usuarios imaginaron cómo habría sido la salida de los candidatos tras el cara a cara; otros transformaron a Feijóo en deportistas, mientras que hubo quienes, simplemente, jugaron con los filtros para sacar su particular versión del debate.

Y quien quizá se llevó alguna decepción fue Isabel Díaz Ayuso. Antes del cara a cara, lanzó el reto de beber un chupito cada vez que Sánchez mencionara las palabras "Ayuso" o "Comunidad de Madrid", pero las menciones fueron dos. Emilio Delgado criticó después la referencia al alcohol: "La presidenta tiene una obsesión con el alcohol. No sé por qué no para de hacer promoción de una droga terrible como es el alcohol. Debería mirárselo". Una papeleta más en una noche en la que, además de los candidatos, las redes también tuvieron sus propios protagonistas.

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