Los candidatos no se verán las caras hasta las 21:30, media hora antes del inicio del debate. Antes de eso, posarán en el pull de prensa y en el photocall.

El esperado cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, los principales candidatos para las elecciones del 29 de noviembre, se celebrará este jueves en el plató A de Madrid Content City, en Tres Cantos. Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde, ha visitado el lugar para conocer los detalles del evento. Feijóo llegará a las 20:30 horas y Sánchez a las 21:00 horas, siendo recibidos por María Casado, moderadora y presidenta de la Academia de la Televisión. El debate, que comenzará a las 22:00 horas, incluirá cinco bloques temáticos de 16 minutos cada uno, abordando temas como vivienda, economía, política social, migración y corrupción.

Se están ultimando todos los detalles para el cara a cara de este jueves entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el primer debate entre los dos grandes candidatos para las elecciones del próximo 29 de noviembre, y el presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, ha entrado en el plató de la Academia de la Televisión para conocer los entresijos del esperado encuentro.

El cara a cara se celebrará plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group, en Tres Cantos. Aunque empieza a las 22:00 horas, los candidatos empezarán llegarán antes. El primero será Feijóo, cuya llegada está prevista a las 20:30 horas, mientras que Sánchez lo hará a las 21:00 horas.

Una vez se encuentren en las inmediaciones, serán recibidos por la moderadora y presidenta de la Academia de la Televisión, María Casado. Posarán en el pull de prensa y después lo harán en el photocall interior. Hay un centenar de medios y cerca de 230 periodistas acreditados para seguir cada paso de los candidatos.

Tras el posado, pasarán a su camerino, el único lugar al que laSexta no ha podido acceder, aunque sí hemos sabido que tienen dos cada uno. Están separados por un largo pasillo: a un lado estará el PP y al final el equipo del PSOE. Sánchez y Feijóo no se cruzarán hasta las 21:30 horas, cuando María Casado los recoja y les lleve al plató.

Allí, los operarios ultiman todos los detalles técnicos para que no haya ningún fallo durante el cara a cara. Ya está colocada la famosa mesa que les separará 2,5 metros y el atril de la moderadora. Detrás de ellos hay una gran pantalla en cuyos lados hay un marcador que indica el tiempo de cada candidato.

Así será el debate

Debatirán sobre cinco bloques temáticos de 16 minutos de duración cada uno. Dichos temas serán vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior. El bloque de corrupción ha sido por petición expresa del PP y ha sido uno de los temas más controvertidos a la hora de negociar el debate.

Habrá dos pausas publicitarias, de tres minutos cada una. La primera después del bloque de economía y la segunda después del de corrupción. En ese tiempo, los candidatos podrán hablar con un asesor. En el caso del socialista será su director de gabinete, Diego Rubio, y en el del 'popular', Marta Varela, también jefa de gabinete.

El orden de las intervenciones se ha decidido por sorteo: empezará Feijóo y terminará Sánchez. Al término del debate, un representante de cada formación hará unas valoraciones. En el caso del PSOE se encargará Rebeca Torró, mientras que Borja Sémper hablará por el PP.

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