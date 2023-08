Carles Puigdemont vuelve a pronunciarse sobre el diálogo de cara a una investidura. A través de un nuevo tuit, el expresident catalán aclara que "no hay ninguna negociación en marcha con nadie", solo "conversaciones con distintos actores políticos", y que tampoco se ha presentado ningún proyecto de amnistía a partido alguno. No obstante,avanza que el próximo martes desvelará el "marco" de Junts per Catalunya para las potenciales negociaciones.

Así, dos semanas después del acuerdo con el PSOE para conformar la Mesa del Congreso, el dirigente de Junts sale al paso de lo que tacha de "especulaciones" y "conclusiones erróneas": "No hay ninguna negociación en marcha con nadie, ni se ha presentado ningún proyecto de amnistía a ningún partido político", sostiene.

Sí reconoce, en cambio, que hay "conversaciones con distintos actores políticos", pero advierte contra "confundir estas conversaciones con una negociación". "Diálogo" y "negociación", insiste, "son dos conceptos sensiblemente diferentes". "El diálogo es previo a toda negociación; puede servir para fijar el marco en que ésta puede discurrir, o puede servir para comprobar que no existe margen de negociación. Esto lo veremos en los próximos días", desliza a este respecto.

Asimismo, afirma que, dada la negativa de su partido hablar "a través de intermediarios" o los medios de comunicación, "es inevitable que otros lo hagan" y "se creen ficciones". Así, emplaza a su intervención del próximo martes, 5 de septiembre, para "tener información directa sobre cuál es el marco que Junts per Catalunya propondrá a todo el mundo que se interese por abrir negociaciones" con ellos.

Una intervención, precisa, que tendrá lugar a las 11:00 horas, en la conferencia inaugural de la jornada interparlamentaria convocada en Bruselas para coordinar las acciones en el último tramo de la Presidencia española del Consejo de la UE.