Los votos de Junts per Catalunyahan sido decisivos para que la presidencia de la Mesa del Congreso de los diputados recaiga en esta XV Legislatura en manos del PSOE. El apoyo de los siete diputados de la formación independentista a la socialista Francina Armengol llegan tras un acuerdo 'in extremis'.

En primer lugar, el PSOE se habría comprometido a hacer posible que se reconozca el catalán como lengua oficial en la Unión Europea, según ha informado Junts en un comunicado hecho público tras la votación. Y para ello, los socialistas habrían movido ficha como garantía del cumplimiento de este acuerdo: el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Albares, ha enviado una carta a la presidencia del Consejo de Europa para poder aprobar la inclusión del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales el próximo 19 de septiembre.

El diario 'nacional.cat' publica además que fuentes de Junts aseguran que si no se aprueba la propuesta en Europa, el partido no estará dispuesto a negociar una investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El propio Carles Puigdemont, en un mensaje en Twitter, ha señalado este 19 de septiembre como fecha clave en la que se podrá comprobar si el PSOE "cumple".

"Para Junts per Catalunya, el acuerdo para formar la mesa del Congreso no iba de cargos en la mesa ni de presidencias de comisiones, que es lo que habitualmente figura en este tipo de acuerdos. Ni podía ir, en modo alguno, vinculado a la investidura. No nos van a mover promesas o voluntades políticas sin garantías de cumplimiento de quien no nos genera ninguna confianza", ha destacado el expresident catalán.

Otras de las reivindicaciones que Junts compartía con ERC y que el PSOE habría aceptado para cerrar el acuerdo para el Congreso tiene que ver con el uso de catalán en el Congreso con "plena normalidad" a partir de este mismo pleno.

Además de la cuestión del catalán, los independentistas han exigido una comisión de investigación sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, una petición que coincide en esta jornada con el aniversario de la tragedia. Según señalan los de Junts en su comunicado, esta comisión debe ponerse en marcha "por el derecho a saber la verdad" y porque aún quedan muchos "interrogantes por responder".

Por último, se habría acordado la reactivación de la comisión de investigación sobre el 'caso Pegasus'. Desde Junts aseguran que es "el caso de espionaje a líderes políticos más grande de Europa" y recuerdan que hay decenas de dirigentes políticos independentistas afectados.