Los detalles El expresident catalán ha afirmado que no cree que llegue esa llamada "nunca", pero que al mismo tiempo la "espera" para mostrar su rechazo absoluto.

Carles Puigdemont ha dejado claro que Junts no apoyará a PP y Vox si ambas formaciones los necesitan para formar una mayoría en el Congreso tras las elecciones. En una entrevista con 'El Mundo', el expresident catalán afirmó que, si Vox llegara a contactarlos, "el portazo en las narices que se van a llevar lo van a recordar toda su vida". Puigdemont subrayó que no cree que Vox intente pactar con Junts, ya que es el partido que, según él, ha obstaculizado la aplicación de la amnistía. Además, destacó que en Cataluña "Vox da miedo" y que ambos están en trincheras opuestas.

Carles Puigdemont tiene claro que Junts no apoyará a PP y Vox en el caso de ambas formaciones les necesiten para conformar una mayoría en el Congreso de los Diputados tras las elecciones. Tanto es así que ha aseverado que, en el caso de que los de Santiago Abascal le contactaran, "el portazo en las narices que se van a llevar lo van a recordar toda su vida".

Así lo ha aseverado el expresident catalán en una entrevista con 'El Mundo' en la que ha apuntado que no cree que la formación de Bambú "vaya a llamar a la puerta de Junts nunca".

Ahora bien, en el caso de que lo hicieran, ha apuntado que "el portazo en las narices que se van a llevar lo van a recordar toda su vida": "¿Cómo se puede siquiera plantear eso? Ya sé que mucha gente ha especulado pero, ¿cómo se puede esperar que yo pueda pactar con Vox? Es el partido que explica que esta entrevista aún la estemos haciendo en Waterloo".

Puigdemont ha recordado que el partido liderado por Santiago Abascal se opuso como acusación particular "siempre a la aplicación de la amnistía y sólo con su oposición ya no se ha aplicado amnistía".

Además, ha afirmado que en Cataluña "Vox da miedo": "Da mucho miedo y evidentemente estamos en otra trinchera".

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