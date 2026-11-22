Los detalles Según ha podido saber laSexta, en Ferraz no quieren entrar en la polémica recalcando que es obvio que la ministra estaba realizando una metáfora y no refiriéndose a la violencia física.

El PSOE ha decidido no entrar en la polémica generada por las declaraciones de la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien en un mitin llamó "energúmeno" a Alberto Núñez Feijóo y mencionó que les habría gustado que el presidente le diera "cuatro bofetadas" en el cara a cara. Los socialistas respaldan que se trató de una metáfora y critican al PP por exigir disculpas, recordando que durante la legislatura popularizaron el eslogan ofensivo 'Pedro Sánchez hijo de puta'. Pilar Bernabé defiende que la expresión de Morant no era literal, mientras que María José Catalá, alcaldesa de Valencia, acusa al PSOE de ser "el partido del odio".

El PSOE no quiere entrar en polémicas por las "bofetadas" de Diana Morant. Desde el Partido Socialista respaldan la versión de la metáfora de la ministra de Ciencia y consideran que desde Génova no están para dar lecciones después de convertir en eslogan el 'Pedro Sánchez hijo de puta'.

La polémica comenzó después de que, en un mitin, Morant llamara "energúmeno" a Alberto Núñez Feijóo y dijera que les "hubiese gustado que el presidente le diera cuatro bofetadas" al candidato 'popular' en el cara a cara.

Tras ello, el PP exigió las condenas inmediatas de Pedro Sánchez así como las disculpas de Morant por su "salvajada". No obstante, la ministra respondió que "salvajada es mantener a Mazón de diputado cobrando un sueldo público". "Tenéis que mejorar la comprensión lectora. Todos menos vosotros entendieron la metáfora", ha defendido la ministra con respecto a la polémica por sus palabras sobre Feijóo.

Además, según ha podido saber laSexta, desde el PSOE no quieren entrar en la polémica porque recalcan lo obvio que es que la ministra estaba utilizando una metáfora y no apelando a una violencia física real.

Por ello, apuntan que están sobreactuando y enfatizan que no van a aceptar lecciones de los que han convertido el 'Pedro Sánchez hijo de puta' en un eslogan durante la legislatura.

"Defendía una dialéctica que no era la de dar bofetadas, sino de defender la verdad. ¿De verdad el PP puede pedir explicaciones cuando se hacen camisetas diciendo que el presidente del Gobierno es un hijo de puta en francés?", ha señalado Pilar Bernabé en un acto este domingo.

No obstante, María José Catalá, alcaldesa de Valencia, no compra esa versión: "Obviamente no son el partido del amor, ni la fuerza del amor. Son el partido del odio y la fuerza del odio".

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