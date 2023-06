Giro inesperado de Podemos a unas horas de que termine el plazo para llegar a un acuerdo con Sumar. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado una consulta a la militancia para preguntar si la formación morada debe continuar las negociaciones con Sumar y si la última decisión de cara a una posible confluencia la debe adoptar la dirección estatal. Es decir, no les preguntan si quieren o no integrarse en Sumar, sino quién debe liderar esa negociación.

Exactamente la pregunta que lanzan es "¿Aceptas que el Consejo de Coordinación de Podemos, siguiendo el criterio de unidad que marcó el Consejo Ciudadano Estatal, negocie con Sumar y, en su caso, acuerde una alianza electoral entre Podemos y Sumar?".

La votación estará abierta a los inscritos desde este mismo jueves hasta las 10 horas de este viernes. A través del anuncio en Twitter, Belarra ha subrayado que revalidar el actual Gobierno de coalición y profundizar en las transformaciones sociales de esta legislatura depende, básicamente, de que las fuerzas agrupadas en Sumar y Podemos se presenten en una única candidatura a las elecciones generales.

"Como bien sabéis, las negociaciones no están siendo sencillas y por eso quiero pedirte tu apoyo para que sea el Consejo de Coordinación de Podemos quien negocie y en su caso alcance el acuerdo", ha subrayado.

Este anuncio se produce después de que las negociaciones hayan llegado a un punto, según revelaba esta mañana laSexta, en las queel acuerdo era complicado. Por ahora, los acuerdos están cerrados con la Chunta Aragonesista y Drago Canarias, el proyecto liderado por el exdiputado de la formación morada, Alberto Rodríguez. También se ha unido esta mañana Iniciativa del Pueblo Andaluz. Además, la militancia de Más Madrid votó mayoritariamente a favor de que la organización política apoye a Sumar mientras que la Ejecutiva de Verdes Equo ya avanzó su compromiso de ir a los comicios junto a Sumar.

También formaciones como IU y En Comú Podem ya han señalado públicamente su apoyo al proyecto de Díaz, con vistas a conformar un frente amplio a esta cita electoral. Varios integrantes de la negociación han remarcado que la jornada de este jueves es clave y el deseo es que la confluencia en torno a Sumar esté cerrada cuanto antes. Algo que ya apuntaron por ejemplo desde Compromís y ayer mismo la propia líder de Podemos, Ione Belarra.

Mientras, varios coordinadores autonómicos de Podemos se han significado públicamente en apoyo a la confluencia con Sumar y la necesidad de que el partido ponga todos los esfuerzos en ello, dado que sería irresponsable no conseguir la unidad en la izquierda para los comicios del 23J.

La coordinadora de Podemos Extremadura, Irene de Miguel, fue explícita al apostar por la participación de su partido dentro de Sumar, instando a "dar un paso a un lado" a los que "no quieran unidad" y dejar el camino a los que sí creen en ella. Su homólogo en Navarra, Begoña Alfaro, aseguró por su parte que sería "una irresponsabilidad impresionante que no se produjese" un acuerdo entre las distintas fuerzas de izquierda en el ámbito estatal. El líder de Podemos en Galicia, Borja San Ramón, consideró que hay "tiempo para llegar a un acuerdo" con Sumar y también apuesta por la "unidad", advirtiendo de que "acordar no es resignarse". "Hay que hacer posible lo necesario", enfatizó.