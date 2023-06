Las negociaciones entre Sumar y Podemos para concurrir juntos a laselecciones del 23J pasan por su peor momento. En la tarde del miércoles se habían producido pequeños avances pero a última hora de la noche, las conversaciones volvían a estancarse. A estas horas, el acuerdo no está cerca y el tiempo apremia. El plazo para inscribir la coalición expira este viernes a las 23.59 horas.

Desde Sumar, el proyecto que impulsa la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, ya habían advertido de que no querían agotar el plazo y este miércoles se mostraban optimistas. Ernest Urtasun, portavoz de campaña de Sumar, lanzaba un mensaje de "confianza y optimismo" en que la coalición "llegará a buen puerto", en una entrevista en Al Rojo Vivo. "Creo que todos compartimos un objetivo, que es darle al electorado de izquierdas una plataforma electoral que sea lo más exitosa posible, lo más ambiciosa posible y que el electorado de izquierdas vaya con toda la ilusión a votar el 23 de julio, y estoy seguro de que así va a ser", expresaba.

Por ahora, los acuerdos están cerrados con la Chunta Aragonesista y Drago Canarias, el proyecto liderado por el exdiputado de la formación morada, Alberto Rodríguez. También se ha unido esta mañana Iniciativa del Pueblo Andaluz. Además, la militancia de Más Madrid votó mayoritariamente a favor de que la organización política apoye a Sumar mientras que la Ejecutiva de Verdes Equo ya avanzó su compromiso de ir a los comicios junto a Sumar.

También formaciones como IU y En Comú Podem ya han señalado públicamente su apoyo al proyecto de Díaz, con vistas a conformar un frente amplio a esta cita electoral. Varios integrantes de la negociación han remarcado que la jornada de este jueves es clave y el deseo es que la confluencia en torno a Sumar esté cerrada cuanto antes. Algo que ya apuntaron por ejemplo desde Compromís y ayer mismo la propia líder de Podemos, Ione Belarra.

La posición de la Ejecutiva nacional del partido morado defendió el lunes su papel determinante para el ensanchamiento del espacio de la izquierda y lanzó un mensaje de que los posibles vetos, exclusiones y exigencias torpedeaban la unidad. El lunes por la tarde y durante el martes el ambiente de las conversaciones se enrareció, dado que el exvicepresidente Pablo Iglesias denunció que Más Madrid, comunes y Compromís no querían un acuerdo con Podemos, algo que negaron las tres formaciones políticas. Después, los comuns acusaban a Podemos de amenazar con pactar con ERC si no había acuerdo con Sumar. Algo que era desmentido poco después desde ERC.

Mientras, varios coordinadores autonómicos de Podemos movieron ficha ayer y se significaron públicamente en apoyo a la confluencia con Sumar y la necesidad de que el partido ponga todo loes esfuerzos en en ello, dado que sería irresponsable no conseguir la unidad en la izquierda para los comicios del 23J.

La coordinadora de Podemos Extremadura, Irene de Miguel, fue explícita al apostar por la participación de su partido dentro de Sumar, instando a "dar un paso a un lado" a los que "no quieran unidad" y dejar el camino a los que sí creen en ella. Su homólogo en Navarra, Begoña Alfaro, aseguró por su parte que sería "una irresponsabilidad impresionante que no se produjese" un acuerdo entre las distintas fuerzas de izquierda en el ámbito estatal. El líder de Podemos en Galicia, Borja San Ramón, consideró que hay "tiempo para llegar a un acuerdo" con Sumar y también apuesta por la "unidad", advirtiendo de que "acordar no es resignarse". "Hay que hacer posible lo necesario", enfatizó.