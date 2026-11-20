Mientras tanto... La dureza de Feijóo frente a Sánchez obliga a Vox a diferenciarse y aumenta su presión contra el PP. Por su parte, Frente Amplio reivindica su mensaje del voto útil ante la falta de actitud de Sánchez.

El debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha obligado al PSOE a replantear su estrategia de campaña tras la percepción de un Sánchez pasivo en contraste con su actitud habitual en los mítines. Ambos partidos, PSOE y PP, han declarado la victoria de sus candidatos. El PP mantiene una postura ofensiva, destacando la imagen de Feijóo como una alternativa de gobierno frente a un proyecto agotado de Sánchez. Mientras tanto, el PSOE intenta revitalizar la imagen de Sánchez, quien apareció animado en un mitin reciente. La ultraderecha, por su parte, busca diferenciarse del tono agresivo de Feijóo, mientras el Frente Amplio enfatiza su mensaje de voto útil y garantía ante problemas reales.

El cara a cara del jueves entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo obliga al PSOE a buscar un camino alternativo para regresar su punto de partida de campaña del 29N. Para pasar del Sánchez pasivo que se vio en el debate al candidato apasionado y entusiasta de los mítines anteriores.

Tanto el PSOE como el PP dan a sus respectivos candidatos como ganadores y se han empeñado este viernes en reafirmar el mensaje de su victoria. Por un lado, los 'populares' han mantenido el tono de ataque que empleó Feijóo en el debate, publicando una imagen de él paseando a su "perro" y remarcando que arrasó con Sánchez.

Al otro lado, los socialistas respaldan al presidente del Gobierno, convencidos de que supo elegir el tono y que ganó porque enseñó "la buena política frente a la crispación y las mentiras". Pero pese a su optimismo, la imagen de Sánchez quedó desdibujada y muchos son los que le han criticado que parecía "desganado".

Una sensación que han intentado modificar este mismo viernes. Sánchez ha aparecido en un mitin en Santiago de Compostela con una actitud completamente diferente: sonriente y bailando al ritmo de 'Superestrella' de Aitana.

El PP como "alternativa"

Precisamente, tener que reiniciar o recalcular la estrategia de la campaña era el miedo del PP. Sin embargo, la sensación de victoria que ha dejado el cara a cara les anima precisamente a lo contrario, a continuar y ampliar la ruta del voto del cambio hacia una más ambiciosa: la de alternativa de Gobierno.

"Ayer se evidenció que estamos ante un proyecto agotado, que es el de Sánchez, y ante un proyecto nuevo y que llega con fuerzas, que es el de Feijóo", ha defendido este viernes el portavoz Borja Sémper, en declaraciones en Al Rojo Vivo.

Por su parte, Cuca Gamarra, vicesecretaria general de Regeneración del PP, ha comentado que "ayer no vi yo a Pedro Sánchez sosegado, lo que lo vi fue derrotado, que es una cosa distinta. Incapaz de poder defender ni su propia gestión".

Una euforia que llevan con cautela. El propio Feijóo ha asegurado en Tenerife que "hemos ganado un partido pero queda la final" y ha pedido movilizarse para ganas las elecciones.

Cambio en la ultraderecha

Las estrategias de los principales partidos para captar votos, a nueve días de las elecciones, son muy diferentes. Mientras, la ultraderecha mantiene su pacto de no agresión con los 'populares' y celebra que Feijóo pusiera a Sánchez frente al espejo. No obstante, ese Feijóo agresivo les obliga a diferenciarse y, de nuevo, cambiar su 'GPS de campaña' hacia la ruta de la presión sobre el PP.

"Se plantearon muchos reproches, pero pocas soluciones verdaderas. Faltó la prioridad nacional, un mensaje de desregulación y, por supuesto, un claro mesaje de remigración, deportaciones", ha aseverado Santiago Abascal.

A la izquierda del PSOE, Frente Amplio ha basado su estrategia en el voto útil y de garantía ante los problemas reales de los ciudadanos. De esta manera, aunque reprochan su tibieza y falta de contundencia, su actitud les sirve para reforzar su mensaje.

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