Los detalles Ha habido jornadas que rompieron el silencio, como la que se produjo dos días después de los atentados de Atocha. Siete años después, los indignados del 15M estaban en Sol pese a la prohibición de la Junta Electoral de Madrid.

En marzo de 1977, Adolfo Suárez introdujo la jornada de reflexión en España, un día sin propaganda ni mítines antes de las elecciones generales, tradición que se mantiene medio siglo después. Aunque el 85% de los votantes ya tiene decidido su voto, un 3% lo decide durante esta jornada. Los candidatos suelen convertir sus planes de fin de semana en noticia, y esta tradición es común en los países del sur de Europa, contrastando con eventos masivos como los de Lula en Brasil. En ocasiones, como en 2004 tras los atentados de Atocha, el silencio se ha roto. En la era digital, regular esta jornada es un desafío, pero sigue siendo un momento para el sosiego.

Tras las promesas de Adolfo Suárez en marzo de 1977, los españoles tuvieron por primera vez un día para reflexionar. El BOE original del 23 de marzo del 77 recogía que "la campaña de propaganda electoral durará 21 días y deberá terminar a las 00:00 horas del día inmediato anterior a la elección".

Ahora, medio siglo después, seguimos bautizando a esa víspera como jornada de reflexión. "Hay un 85% que ya tiene tomada la decisión de voto, mientras que hay un 3% que la toma en la jornada de reflexión", señala José Ramón Montero, Catedrático emérito de Ciencia Política de la UAM.

Los candidatos han acostumbrado a convertir en noticia cualquier plan de fin de semana durante la jornada de reflexión, una tradición que comparten los países del sur de Europa y que contrasta con los baños de masas como el de Lula hace apenas un mes a 24 horas de las elecciones en Brasil.

En España, también ha habido jornadas que rompieron el silencio, como la de 2004, tan solo dos días después de los atentados de Atocha. Siete años después, los indignados del 15M continuaban su protesta en la Puerta del Sol pese a la prohibición de la Junta Electoral de Madrid.

En la actual era de las redes sociales, la pregunta es si realmente este día está fuera de campaña. "Es un signo de los tiempos al que es muy difícil poner regulación. Es como poner puertas al campo", subraya al respecto el Catedrático José Ramón Montero. Así, entre tanto clip, tanto pódcast, tanto debate y tanta publicación, quizás tenga más sentido que nunca un poco de sosiego.

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