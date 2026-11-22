Los detalles La secretaria general del PSPV-PSOE ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad" a los que se han "escandalizado" por sus palabras en el PP: "Tranquilos, nosotros no somos violentos".

La polémica entre el PSPV-PSOE y el PP se intensifica tras las declaraciones de Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE, quien utilizó una expresión valenciana que el PP consideró violenta. Morant, en lugar de disculparse, criticó al PP por insultar al presidente del Gobierno. El líder del PP respondió cuestionando cómo habrían reaccionado si ellos hubieran hecho algo similar, mientras que figuras del PP exigieron la dimisión de Morant. La discusión se centra en quién tiene peor educación, con referencias a campañas ofensivas previas del PP. Pedro Sánchez defiende la importancia de la buena política y educación.

Más que corregir sus polémicas palabras sobre Feijóo, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha mandado este domingo un mensaje de "tranquilidad" al PP. "Se han escandalizado porque he utilizado una expresión muy valenciana que es pegar 'dos galtaes'. Para todos los del PP, tranquilos, nosotros no somos violentos", ha expresado.

Así, Morant ha optado por ir al 'y tú más': "Los de la buena educación no llamamos hijo de pu** al presidente del Gobierno", ha manifestado.

Precisamente, este domingo, el líder del PP ha respondido a esas 'bofetadas dialécticas' lanzando una pregunta: "¿Qué habrían dicho de nosotros si se nos ocurriese una cosa semejante?". "Menos mal que son los de la buena educación...", ha apostillado el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno durante un acto en Murcia.

Tras las palabras de la socialista, el PP ha cargado en bloque contra ella. Para el presidente de la Generalitat Valenciana, es la "nueva Óscar Puente", mientras que Miguel Tellado le ha pedido directamente que dimita. "Todavía no ha dimitido. Cuánta indecencia", ha declarado el secretario general del Partido Popular.

Del pulso por ver quién tiene peor educación es de lo que parece haber ido este domingo la campaña. "¿De verdad el PP puede pedir explicaciones cuando se hacen camisetas diciendo que el presidente del Gobierno es un hijo de pu** en francés?", ha apuntado la secretaria general del PSPV Valencia, Pilar Bernabé.

Por su parte, los socialistas han señalado --sin nombrar-- a una Ayuso que ha hecho hasta campaña aupando su famoso "Me gusta la fruta". Este domingo la presidenta madrileña ha estado con Cayetana Álvarez de Toledo en Alcalá de Henares, donde la número dos del PP al Congreso de los Diputados por Madrid ha comparado las bofetadas de Morant directamente con "palizas y violencia".

Mientras, Pedro Sánchez defiende que la "buena política y buena educación" también se vota el 29 de noviembre. "Insultan a todo aquel que se pone delante", ha criticado el presidente del Gobierno.

De esta forma, parece que ya no se trata de disculparse por calificativos fuera de lugar, sino de señalar a quien insulta más.

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