Los detalles Morano no puede entender que se esté orientando con políticas públicas a que la inversión en España "se vaya a la especulación". Por ello, Podemos pide "invertir la lógica".

Jacinto Morano, de Podemos, considera que nadie puede atreverse a decir en televisión que el problema de la vivienda no es trascendente, pero también cree que con eso no vale. Que la clave está en "ver qué políticas han fracasado" en esta cuestión. "Creemos que hay que rectificar un elemento central de las políticas de los últimos años, que ha tenido el último Gobierno", ha defendido en el especial de El Objetivo: Mesa Abierta.

Según ha explicado, ese elemento central son "los beneficios fiscales a los propietarios". "Eso ha fracasado" y, por ello, "mantener todo esto es una locura".

Morano no puede entender que se esté orientando con políticas públicas que la inversión en España, "la riqueza que ha entrado por el turismo fundamentalmente", se "vaya a la especulación".

Para Podemos, la solución pasa por "invertir la lógica" y crear un impuesto para las propiedades inmobiliarias de las personas jurídicas. Pero también piden incrementar el impuesto a las viviendas vacías.

Este martes, los representantes de casi todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre se han sentado junto a Ana Pastor para debatir en este especial de El Objetivo: Mesa Abierta.

Y decimos casi todos porque, pese a haber sido invitados, tanto el Partido Popular como Vox han renunciado a asistir. Sí han estado en la mesa José Muñoz (PSOE), Tesh Sidi (Frente Amplio), Olalla Rodil (BNG), Joseba Díez (PNV), Jacinto Morano (Podemos) y Cristina Valido (Coalición Canaria).

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido