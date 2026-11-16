Barómetro laSexta | PP y Vox se mantienen por encima del 51% de los votos frente a un bloque de la izquierda que no remonta

Los datos El PP ganaría las elecciones del 29 de noviembre con un 32,2% de los votos, una caída de seis décimas respecto a la última encuesta de InvyMark para laSexta. El PSOE mejora dos décimas en un mes y Vox sube otras tres, situándose por encima del 19%. Frente Amplio se quedaría en cuarta posición con un 6,4% del voto.

La última encuesta de InvyMark para laSexta muestra que el bloque de la derecha, compuesto por PP y Vox, podría formar un gobierno de coalición con el 51,3% de los votos, superando al bloque de la izquierda por casi 17 puntos. En comparación con la encuesta anterior, el PP baja ligeramente en intención de voto, mientras que el PSOE y Vox experimentan pequeñas subidas. Frente Amplio mantiene un porcentaje similar al de Sumar. Además, el 58,3% de los españoles cree que el país necesita un cambio de gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es el candidato preferido para ser el próximo presidente del Gobierno.

La última encuesta del instituto InvyMark para laSexta arroja una fotografía similar a la de hace un mes, con ligeros cambios en los porcentajes de voto y con una misma conclusión: el bloque de la derecha podría formar un gobierno de coalición. Con más del 51% de los votos (51,3%), PP y Vox podrían gobernar frente a un bloque de la izquierda que se quedaría en un 34,6%, a casi 17 puntos de distancia (16,7%).

Si nos fijamos en la anterior encuesta, del 9 de octubre, vemos ligeros cambios en las intenciones de voto de cada partido. De las cuatro grandes fuerzas, el PP es la única que baja respecto al anterior barómetro, pasando de un 32,8% al 32,2% del voto. El PSOE remontaría ligeramente, concretamente dos décimas, para pasar del 28% al 28,2%. Vox se acerca a la barrera del 20% del voto, sumando tres décimas y situándose con un 19,1%. Frente Amplio, por su parte, se queda en un 6,4%, resultado similar al obtenido por Sumar en la última encuesta (6,3%).

La anterior encuesta recoge el contexto de la crisis de la vivienda que se estaba viviendo en nuestro país, con la acampada de Sol y el desahucio de Maricarmen en el foco de la actualidad. Desde ese momento, hemos vivido la tragedia de Urda (Toledo), la dimisión de Óscar Puente, la previa de la huelga general y las movilizaciones por la sanidad y la educación, entre otros eventos destacados.

Fijándonos en los datos de las pasadas elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023, el PP bajaría casi un punto en intención de voto, el PSOE caería casi tres puntos y Vox subiría más de seis puntos.

Feijóo, el favorito para ser el próximo presidente

Este barómetro de laSexta también pregunta a los españoles quién prefieren que sea el próximo presidente del Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sería el candidato preferido con un 51,2%, mientras que el candidato socialista y actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se quedaría en un 46,8% de los votos.

Barómetro de laSexta del 9 de noviembre de 2026, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre

Para un 58,3% de los españoles, el país necesita ahora mismo un cambio de gobierno, por un 40,8% que cree que no. Por partidos, observamos cómo los votantes de PP y Vox apuestan por ese cambio de manera casi unánime, con un 99% de respaldo. Llama la atención el casi 10% de votantes del PSOE (9,6%) que también creen que debería producirse un cambio en el Ejecutivo. En los votantes del Frente Amplio el porcentaje es aún mayor, superando el 23% (23,1%).

Preguntados por cuánto va a influir en su voto el accidente ferroviario de Urda (Toledo), un 32,1% de los encuestados reconoce que lo hará "mucho". Un 21% asegura que lo hará "bastante", por un 24,7% que afirma que "poco" y un 21,7% que asegura que no lo hará "nada".

La encuesta de La Razón también da una victoria clarísima para PP y Vox

La encuesta de La Razón da hasta 205 diputados en la suma de PP y Vox. Una victoria clarísima de los de Feijóo y de los de Abascal. En su horquilla más alta, el PP conseguiría entre 135 y 137 diputados, un 32% de los votos. El 26% sería para el Partido Socialista, que consigue recortar medio punto respecto al Partido Popular, entre 102 y 104 escaños en su horquilla más alta. Vox se mantiene firme en el 19% en intención de voto. Según NC Report, lograría entre 66 y 68 escaños y Frente Amplio, que estaría por encima del 7,5% en estimación de voto, obtendría entre 11 y 12 diputados.

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