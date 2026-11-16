El economista Gonzalo Bernardos, sobre la propuesta de Frente Amplio de limitar las herencias de 10 millones: "No estoy de acuerdo"

Los detalles El profesor de Economía asegura que "uno de los grandes deseos que tienen los padres es que sus hijos vivan mejor" y agrega que muchos progenitores se exiliarían a otros países para evadir este impuesto de sucesión.

Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, critica la propuesta del Frente Amplio de limitar las herencias a 10 millones de euros por persona. Bernardos argumenta que esta medida no generaría ingresos para el Estado y podría provocar que muchos padres se exilien para evitar el impuesto. Señala que en España, los impuestos de sucesión son casi inexistentes para herencias de hasta 120.000 euros y que muchas autonomías ofrecen exenciones significativas. Además, menciona que la bonificación del 99% en Madrid ha atraído a numerosos millonarios, convirtiéndola en un "paraíso fiscal" de gran relevancia.

"El que ha nacido rico debe colaborar con aquellos que han nacido con pocos ingresos. No obstante, de ninguna manera estoy de acuerdo con la propuesta", opina Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona. Así se refiere a la medida que promete Frente Amplio de limitar las herencias a 10 millones de euros por persona, mediante medidas fiscales.

Según el economista, esta propuesta haría que el Estado recaude "cero euros". Y apela así al sentimiento de familia diciendo que "uno de los grandes deseos que tienen los padres es que sus hijos vivan mejor" y asegura que muchos progenitores se exiliarían a otros países para evadir este impuesto de sucesión.

"Frente Amplio no se entera de que en España prácticamente no se pagan impuestos de sucesión al heredar 120.000 euros", declara. Y enumera que en 11 de las 17 autonomías están exentas y en las restantes "no llega a mil euros".

"Con esta propuesta, ¿de quién van a conseguir los votos?", se pregunta. Con esto, insiste en que se podría subir el impuesto de sucesión, pero no al 100%, porque los millonarios se irían a otros países.

Pone el ejemplo de Madrid, donde la bonificación de la herencia es del 99%, lo que ha hecho "que la inmensa mayoría de los millonarios" tenga residencia en la capital. "Dónde viven ya es otra historia", dice, en alusión a que tratan de evitar así los impuestos. A la pregunta de si tenemos "un paraíso fiscal en España que se llama Madrid", el economista afirma: "De primera magnitud".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido